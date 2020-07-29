Традиційний літній тур королівської родини Іспанії триває. Королева Летиція ледь не щодня з'являється на публіці й демонструє приголомшливі образи. Востаннє вона постала у стильному квітковому комбінезоні.

З Філіпом VI дружина короля Летиція приїхала до провінції Кантабрія, що на півночі Іспанії. Подружжя місцеві жителі зустріли зі справжніми традиційними почестями – пара виконала традиційний танець хота, який супроводжується грою на гітарі чи на мандоліні. Королівська сім'я була в захваті від такого прийому. 24 канал пропонує побачити, яке вбрання для виходу обрала бездоганна Летиція.

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Образ королеви Летиції

Вона з'явилась на публіці у темно-синьому комбінезоні з масивним квітковим принтом. Вбрання вільного крою здалеку виглядало як сукня, проте під час ходьби елегантно облягало фігуру королеви Іспанії. Глибоке декольте вона приховала, одягнувши топ, а от тендітну талію підкреслила широким поясом у тон комбінезона. Варто зазначити, що квітковий принт – справжній тренд літнього сезону 2020, тому Летиція вкотре довела свій ідеальний смак.

Вбрання, яке відповідало іспанському колориту, вона доповнила босоніжками на платформі від бренду Macarena Shoes. До слова, саме цьому взуттю Летиція віддає перевагу під час виснажливих поїздок, змінюючи лише кольори.



Летиція у квітковому комбінезоні з чоловіком Філіпом VI / Фото Getty Images

Зазначимо, що королівська сім'я Іспанії не нехтує заходами безпеки під час публічних появ й сміливо доповнює свої образи звичайними захисними масками, демонструючи бездоганний приклад іншим громадянам.