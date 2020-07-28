Іспанська королева Летиція вкотре постала перед публікою в елегантному образі, яким зачарувала шанувальників. Вона щоразу хизується красивим вбранням та неодноразово показувала різноманітні аутфіти, які пасуватимуть будь-якій жінці.

Монарша пара Іспанії продовжує свій масштабний тур містами країни, що спрямований на підтримку економічної, соціальної та культурної діяльності після спалаху COVID-19. Цього разу подружжя побувало у центрі Рамон-і-Кахал в Аспасі в Сизур-Менор в Наваррі.

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Образ королеви Летиції

47-річна Її Величність вкотре постала перед публікою у стильному вбранні. Вона обрала сукню смарагдового кольору з вишивкою та плісированим подолом. Акцент у вбранні був зроблений на V-подібному декольте. Довгі рукави Летиція трохи підкрутила, оскільки на вулиці була нестерпна спека. Такий look іспанська королева поєднала із світлими еспадрильями на високій платформі та зав'язках-стрічках. Зазначимо, у цьому взутті вона вже не вперше з'являється на публіці під час туру.

Волосся Летиція акуратно вклала, а на обличчі зробила звичний макіяж з акцентом на очах. Доповнила свій аутфіт незмінним аксесуаром сьогодення – захисною маскою. Оскільки коронавірусна хвороба продовжує ширитися світом, то королівська пара під час кожного виходу демонструє обережність та не перебуває у громадських місцях без засобів захисту.



Королева Летиція у смарагдовій сукні / Фото: Getty Images

Король Філіп VI одягнув світлу сорочку та коричневі штани, які поєднав із елегантними туфлями. Він також підкрутив рукави і на обличчі мав захисну маску.