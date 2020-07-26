Іспанська королева продовжує здійснювати публічні виходи, під час яких демонструє вишукані вбрання. Днями Летиція позувала перед камерами у сукні з тропічним принтом, що актуальний в цьому сезоні.

Вчора, 25 липня, королівське подружжя Іспанії відвідало національне свято в Галісії. Такий візит вони здійснили в рамках свого великого туру з метою підтримки економічної, соціальної та культурної діяльності в країні після спалаху коронавірусної хвороби.

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День святого Якова або "Свято апостола", що є головним святом Галісії, проходило в церкві Сан-Мартін-Пінайро в Сантьяго-де-Компостела.

Образ королеви Летиції

Для важливої події Її Величність обрала світлу сукню з тропічним принтом, яка застібалася на ґудзики. Струнку талію вона підкреслила за допомогою тканинного поясу в тон сукні. Такий принт дуже актуальний в цьому сезоні, тому Летиція вкотре показала свій смак в одязі. Поєднала таке вбрання із бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Доповнила свій образ клатчем смарагдового кольору, який тримала в руці. Волосся королева вклала рівно, а на обличчі зробила звичний макіяж з акцентом на очах.



Королева Летиція у сукні з тропічним принтом / Фото: Getty Images

Король Філіп VI постав поруч із дружиною у класичному костюмі темно-синього кольору та світлій сорочці. Доповнив аутфіт блакитною краваткою з мінімалістичним принтом білого кольору. Монархи відвідали важливу подію у захисних масках.



Іспанське королівське подружжя / Фото: Getty Images