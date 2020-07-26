Испанская королева продолжает осуществлять публичные выходы, во время которых демонстрирует изысканные наряды. На днях Летиция позировала перед камерами в платье с тропическим принтом, который актуален в этом сезоне.

Вчера, 25 июля, королевская чета Испании посетила национальный праздник в Галисии. Такой визит они совершили в рамках своего большого тура с целью поддержания экономической, социальной и культурной деятельности в стране после вспышки коронавируса.

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День святого Иакова или "Праздник апостола", являющийся главным праздником Галисии, проходил в церкви Сан-Мартин-Пинайро в Сантьяго-де-Компостела.

Образ королевы Летиции

Для важного события Ее Величество выбрала светлое платье с тропическим принтом, которое застегивалась на пуговицы. Стройную талию она подчеркнула с помощью тканевого пояса в тон платья. Такой принт очень актуален в этом сезоне, поэтому Летиция в очередной раз показала свой вкус в одежде. Соединила такой наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Дополнила свой образ клатчем изумрудного цвета, который держала в руке. Волосы королева вложила ровно, а на лице сделала привычный макияж с акцентом на глазах.



Королева Летиция в платье с тропическим принтом / Фото: Getty Images

Король Филипп VI поставь рядом с женой в классическом костюме темно-синего цвета и светлой рубашке. Дополнил аутфит голубым галстуком с минималистичным принтом белого цвета. Монархи посетили важное событие в защитных масках.



Испанская королевская чета / Фото: Getty Images