Испанская королева продолжает появляться на публике в стильных образах и очаровывать поклонников. На этот раз папарацци зафиксировали ее в элегантном аутфите, о котором уже говорят тысячи модниц.

Королевская семья Испании продолжает свой тур по городам в поддержку экономической, социальной и культурной деятельности после вспышки коронавирусной болезни в мире. Они провели два дня в городе Мерида и папарацци опять зафиксировали монархов возле гостиницы "Парадор".

Читайте также В стильном сарафане: королева Летиция продемонстрировала красивый летний образ – фото

47-летняя королева не упустила возможности похвастаться элегантным аутфитом. Она умело сочетает актуальные вещи с классическими элементами одежды и каждый раз появляется на публике в оригинальном наряде.

Образ королевы Летиции

На этот раз Летиция позировала перед камерой в черном топе и классических черных брюках. Главным элементом ее образа стала светлая удлиненная жилетка с интересным принтом. Королева решила отдохнуть от обуви на каблуках и выбрала аккуратные черные туфли на низкой подошве. Волосы Ее Величество уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Элегантный образ королевы Летиции / Фото: Getty Images

Старшая дочь королевской четы принцесса Леонор предстала перед камерами в черном платье с вышивкой, которое соединила с белыми кроссовками. Принцесса София позировала в синих штанах и светлой полосатой блузке. Из обуви также выбрала белые кроссовки. Король Филипп VI одел голубую рубашку в полоску и синие штаны, которые соединил с коричневой обувью. Все члены монаршей семьи имели на лицах защитные маски.



Испанская королевская семья в городе Мерида / Фото: Getty Images