Іспанська королева продовжує з'являтися на публіці у стильних образах та зачаровувати прихильників. Цього разу вона постала в елегантному аутфіті, про який вже говорять тисячі модниць.

Королівська сім'я Іспанії продовжує свій тур містами в підтримку економічної, соціальної та культурної діяльності після спалаху коронавірусної хвороби у світі. Вони провели два дні у місті Меріда і папараці вкотре зафіксуфали монархів біля готелю "Парадор".

Читайте також У стильному сарафані: королева Летиція продемонструвала красивий літній образ – фото

47-річна королева не втратила можливості похизуватися елегантним аутфітом. Вона вміло поєднує актуальні речі із класичними елементами одягу та щоразу з'являється на публіці в оригінальному вбранні.

Образ королеви Летиції

Цього разу Летиція позувала перед камерою у чорному топі та класичних чорних штанах. Головним елементом її образу стала світла подовжена жилетка з цікавим принтом. Королева вирішила відпочити від взуття на підборах і обрала акуратні чорні туфлі на низькій підошві. Волосся Її Величність вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Елегатний образ королеви Летиції / Фото: Getty Images

Старша донька королівського подружжя принцеса Леонор постала перед камерами у чорній сукні з вишивкою, яку поєднала із білими кросівками. Принцеса Софія позувала у синіх штанах та світлій смугастій блузці. Серед взуття також обрала білі кросівки. Король Філіп VI одягнув блакитку сорочку в смужку та сині штани, які поєднав із коричневим взуттям. Усі члени монаршої сім'ї мали на обличчях захисні маски.



Іспанська королівська сім'я у місті Меріда / Фото: Getty Images