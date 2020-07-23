Іспанська королівська сім'я здійснила публічний вихід. Під час нього королева Летиція вкотре продемонструвала стильний аутфіт, який не залишився без уваги шанувальників. Вона постала перед камерами у чорному сарафані на бретелях.

Монарша пара Іспанії разом із доньками продовжують з'являтися на публіці після тривалого перебування на карантині. Днями вони відвідали місто Меріда, що розташоване на річці Гвадіана та є столицею автономного Естремадура. Папараці зазнімкували королівську сім'ю біля готелю "Парадор".

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Ця мандрівка належить до числа тих, що король та королева здійснюють в рамках свого туру на підтримку економічної, соціальної та культурної діяльності після спалаху коронавірусної хвороби у світі. Вони відвідали вже не одне іспанське місто та поспілкувалися із багатьма жителями. Щоразу Її Величність вражає стильними аутфітами, які інколи кардинально відрізняються один від одного.

Образ королеви Летиції

47-річна королева приїхала у Меріду в стильному чорному сарафані на тонких бретелях з білим мінімалістичним принтом у вигляді зірок, верх якого був задекорований мереживом чорного кольору. Поєднала таке вбрання із чорними емпадрильями на високій платформі та шнурівці. Варто зазначити, що у схожому взутті Летиція часто з'являється на публіці в літню пору. Волосся вона акуратно вклала, а на обличі зробила макіяж з акцентом на очах.



Новий вихід іспанської королівської сім'ї / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор, яка є старшою донькою королівського подружжя, була одягнена у легку літню сукню з квітковим принтом, яку доповнила еспадрильями ніжно-рожевого кольору. Принцеса Софія позувала у білій сукні і балетках золотистого кольору. Обидві дівчини обрали для такої поїздки вбрання від відомого бренду Zara.

Король Філіп IV одягнув світлі штани та сорочку смарагдового кольору. Літній look він доповнив коричневим взуттям. Усі члени монаршої сім'ї мали на обличчі захисні маски.