Испанская королевская семья осуществила публичный выход. Во время него королева Летиция в очередной раз продемонстрировала стильный аутфит, который не остался без внимания поклонников. Она предстала перед камерами в черном сарафане на бретельках.

Монаршая чета Испании вместе с дочерьми продолжают появляться на публике после длительного пребывания на карантине. На днях они посетили город Мерида, расположенный на реке Гвадиана и являющийся столицей автономного сообщества Эстремадура. Папарацци поснимали королевскую семью возле гостиницы "Парадор".

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Это путешествие относится к числу тех, которые король и королева осуществляют в рамках своего тура в поддержку экономической, социальной и культурной деятельности после вспышки коронавирусной болезни в мире. Они посетили уже не один испанский город и пообщались со многими жителями. Каждый раз Ее Величество поражает стильными аутфитами, которые иногда кардинально отличаются друг от друга.

Образ королевы Летиции

47-летняя королева приехала в Мериду в стильном черном сарафане на тонких бретельках с белым минималистичным принтом в виде звезд, верх которого был задекорирован кружевом черного цвета. Соединила такой наряд с черными эспадрильями на высокой платформе и шнуровке. Стоит отметить, что в похожей обуви Летиция часто появляется на публике в летнюю пору. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Новый выход испанской королевской семьи / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор, которая является старшей дочерью королевской четы, была одета в легкое летнее платье с цветочным принтом, которое дополнила эспадрильями нежно-розового цвета. Принцесса София позировала в белом платье и балетках золотистого цвета. Обе девушки выбрали для такой поездки наряды от известного бренда Zara.

Король Филипп IV надел светлые брюки и рубашку изумрудного цвета. Летний look он дополнил коричневой обувью. Все члены монаршей семьи имели на лице защитные маски.