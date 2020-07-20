Король и королева Испании сходили в кинотеатр: какой наряд выбрала Летиция
Королевская чета Испании в который раз поразила своих поклонников. Филипп VI и Летиция посетили обычный кинотеатр в Мадриде. И если бы не камеры и повышенное внимание, их могли бы не узнать другие посетители.
Королевская семья Испании в кинотеатре
Как известно, король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция активно взялись выполнять свои обязанности. После ослабления карантина супруги успели побывать на Канарских островах, посетить любимые Майорку и Андалусию, а также Страну Басков. Но не прошло и нескольких дней отдыха, как Ее Величество составила компанию мужу во время похода в кинотеатр.
К теме Фильмы, которые покажут в кинотеатрах в июле
Для обычного выхода Летиция решила отказаться от роскошных платьев, предпочтя летние брюки свободного кроя и полосатую футболку. В то же время король Филипп VI надел рубашку и джинсы. Пара поспешно приобрела билеты на киносеанс и заняла места в зале, не снимая медицинские маски. А вот какой фильм посмотрели король и королева Испании, остается секретом.
Король и королева Испании в кинотеатре / Фото Getty Images
Впоследствии представители монархии объяснили, что своим визитом Филипп VI и Летиция хотели поддержать кинодистрибьюторов, которые страдают от кризиса во время пандемии. Супруги на собственном примере показали, что посещать заведения безопасно, если соблюдать все правила.
Королевская чета Испании / Фото Getty Images
Каких правил нужно придерживаться в кинотеатрах
Из-за пандемии коронавируса во всех кинотеатрах мира внесли изменения в правила поведения во время киносеансов. Чтобы уменьшить риск инфицирования COVID-19, во всех развлекательных заведениях усилили вентиляцию помещений, а наполненность не превышает 50%.
Кроме этого, во время пандемии в Украине ввели такие правила в кинотеатрах:
- В фойе посетители должны носить медицинские маски и сохранять дистанцию в 1,5 метра.
- Уже в зале кинотеатра медицинские маски можно снять. Однако занимать места нужно согласно приобретенному билету, поскольку администрация кинотеатров рассчитала безопасное расстояние между посетителями.
- В каждом учреждении должен быть оборудован санитарный угол с антисептическим средством, а на входе все посетители должны пройти температурный контроль.
- Купить билет можно заранее или рассчитаться карточкой или электронным кошельком. Проверка билетов будет осуществляться в кинотеатрах бесконтактно.
- В кинотеатрах возможна продажа попкорна или напитков, однако расфасовать их должны заранее.