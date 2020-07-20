Королевская чета Испании в который раз поразила своих поклонников. Филипп VI и Летиция посетили обычный кинотеатр в Мадриде. И если бы не камеры и повышенное внимание, их могли бы не узнать другие посетители.

Королевская семья Испании в кинотеатре

Как известно, король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция активно взялись выполнять свои обязанности. После ослабления карантина супруги успели побывать на Канарских островах, посетить любимые Майорку и Андалусию, а также Страну Басков. Но не прошло и нескольких дней отдыха, как Ее Величество составила компанию мужу во время похода в кинотеатр.

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Для обычного выхода Летиция решила отказаться от роскошных платьев, предпочтя летние брюки свободного кроя и полосатую футболку. В то же время король Филипп VI надел рубашку и джинсы. Пара поспешно приобрела билеты на киносеанс и заняла места в зале, не снимая медицинские маски. А вот какой фильм посмотрели король и королева Испании, остается секретом.

Король и королева Испании в кинотеатре / Фото Getty Images

Впоследствии представители монархии объяснили, что своим визитом Филипп VI и Летиция хотели поддержать кинодистрибьюторов, которые страдают от кризиса во время пандемии. Супруги на собственном примере показали, что посещать заведения безопасно, если соблюдать все правила.

Королевская чета Испании / Фото Getty Images

Каких правил нужно придерживаться в кинотеатрах

Из-за пандемии коронавируса во всех кинотеатрах мира внесли изменения в правила поведения во время киносеансов. Чтобы уменьшить риск инфицирования COVID-19, во всех развлекательных заведениях усилили вентиляцию помещений, а наполненность не превышает 50%.

Кроме этого, во время пандемии в Украине ввели такие правила в кинотеатрах: