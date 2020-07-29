Традиционный летний тур королевской семьи Испании продолжается. Королева Летиция чуть ли не ежедневно появляется на публике и демонстрирует потрясающие образы. Последний раз она появилась в стильном цветочном комбинезоне.

С Филиппом VI жена короля Летиция приехала в провинцию Кантабрия на севере Испании. Супругов местные жители встретили с настоящими традиционными почестями – пара исполнила традиционный танец хота, который сопровождается игрой на гитаре или на мандолине. Королевская семья была в восторге от такого приема. 24 канал предлагает увидеть, какой наряд для выхода выбрала безупречная Летиция.

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Образ королевы Летиции

Она появилась на публике в темно-синем комбинезоне с массивным цветочным принтом. Наряд свободного кроя издалека выглядел как платье, однако во время ходьбы элегантно облегал фигуру королевы Испании. Глубокое декольте она скрыла, надев топ, а вот хрупкую талию подчеркнула широким поясом в тон комбинезону. Стоит отметить, что цветочный принт – настоящий тренд летнего сезона 2020, поэтому Летиция в который раз доказала свой идеальный вкус.

Наряд, который отвечал испанскому колориту, она дополнила босоножками на платформе от бренда Macarena Shoes. К слову, именно эту обувь Летиция предпочитает во время изнурительных поездок, меняя лишь цвет.

Летиция в цветочном комбинезоне с мужем Филиппом VI / Фото Getty Images

Отметим, что королевская семья Испании не пренебрегает мерами безопасности во время публичных появлений и смело дополняет свои образы обычными защитными масками, демонстрируя безупречный пример другим гражданам.