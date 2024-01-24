Орхидея будет цвести круглый год: обязательно подпитывайте растение этим средством
Источник:ТСН
Орхидея может цвести круглый год, если за ней правильно ухаживать. А это иногда бывает сложно, ведь растение считается довольно капризным. В частности, оно не любит прямых солнечных лучей и нуждается в тщательном поливе.
Для пышного цветения орхидею можно подкормить средством, которое продается в аптеке. Кроме того, вы не потратите на него много денег. О чем идет речь, читайте в материале.
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Какое удобрение поможет орхидее расцвести
Подкармливать орхидею следует касторовым маслом. Это средство часто используют в косметологии и медицине. Ведь в нем содержатся полезные минералы, витамины и жирные кислоты. Эти компоненты также важны для орхидеи.
В частности, касторовое масло ускоряет обмен веществ, питает корни и стимулирует деление клеток. Поэтому впоследствии орхидея пышно расцветает. Особенно хорошо подкармливать растение этим средством зимой. Ведь из-за низких температур у него снижается иммунитет. Поэтому орхидея становится более уязвимой к вредителям и болезням.
Как использовать касторовое масло
- Нельзя поливать орхидею чистым касторовым маслом. Это ведь только вредит растению. Возьмите 1 чайную ложку препарата и забросьте в сосуд, в который предварительно налили 1 литр теплой воды.
- Перед тем как добавлять удобрение, обязательно увлажните землю. Заметьте, что подкармливать орхидею касторовым маслом можно примерно 1 раз в 2 недели.
Какие еще удобрения обеспечат пышное цветение орхидеи
- Для приготовления первого удобрения вам понадобится: 3 литра воды, 20 грамм помидоров и 2 зубчика чеснока. Налейте в блендер воду и добавьте порезанные помидоры и чеснок. В результате текстура должна быть как у пюре. Протирать листья орхидеи таким раствором можно 1 раз в месяц, а поливать – 1 раз в 2 недели.
- Также можете приготовить настой из банановой кожуры. Сначала необходимо охладить кипяток до 40 градусов и налить его в кастрюлю. Далее закиньте туда вымытую шкурку от банана. Сосуд с раствором нужно поставить в темную комнату. Оставьте его на три дня.
- Для того чтобы орхидея пышно расцвела, поливайте ее лимонной водой. Налейте в сосуд 1 литр теплой воды, добавьте 1 чайную ложку лимонного сока или 1 грамм лимонной кислоты и тщательно перемешайте. Поливать орхидею таким раствором следует 2 раза в месяц.