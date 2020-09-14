Известный бренд нижнего белья SKIMS светской львицы Ким Кардашян отметился очередным скандалом. Основательница бренда анонсировала выпуск новой корректирующей коллекции, которая должна предназначаться для беременных женщин. Но клиентки не понимают, для чего им такое белье.

О запуске новой коллекции Ким Кардашян сообщила на своей инстаграм-странице. В ней появились стягивающие боди, бюстгальтеры для кормления грудью, трусики, шорты и леггинсы с завышенной талией и поддержкой живота.

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"То, чего вы так ждали: скоро появится коллекция SKIMS Maternity! Презентуется одежда для беременных Solutionwear, которая обеспечивает максимальный комфорт и поддержку тела, которое меняется во время и после беременности. Запуск в среду, 16 сентября, в 9 цветах и ​​XXS – 5X", – говорится на странице Ким Кардашян, где будущие мамочки с различным цветом кожи презентовали на себе обтягивающее белье.

Впрочем, не все пользователи сети положительно отреагировали на новые вещи SKIMS: "Зачем беременной женщине натягивать на свой живот корректирующее белье?", "Разве ношение корректирующего белья не опасно для вашей беременности?", "Кардашян стремится придать форму всему, что видит вокруг", "Твои коллекции вызывают чувство стыда", "Какой смысл в беременности, если вы хотите скрыть ее с помощью белья?" и другие комментарии. Сама же Ким уже ответила хейтерам, отметив, что белье не оказывает негативного влияния на беременность.

Белье не уменьшает ваш живот, а поддерживает его, помогает справиться с неудобной весом, который влияет на здоровье спины ... Мои комплекты также подойдут женщинам, которые уже родили, и нуждаются в комфортной одежде. Особенно тем, у кого был кесарево сечение ... Мне было необходимо такое белье, когда я была беременной,

– поделилась Кардашян в своей инстаграм-сторис.



Ким Кардашян отреагировала на скандал с SKIMS / Instagram-Stories / @kimkardashian

Одной из тех, кто встал на защиту бренда Ким, стала ее подруга Крисси Тейген, которая сейчас ожидает появление третьего ребенка от Джон Ледженда. Она уже получила первые образцы белья и в видеороликах продемонстрировала, как ей удобно в нем.



Крисси Тейген в корректирующем белье для беременных от SKIMS / Instagram-Stories / @kimkardashian



Крисси Тейген в корректирующем белье для беременных от SKIMS / Instagram-Stories / @kimkardashian

Напомним, что в июле прошлого года Ким Кардашян была вынуждена изменить название своего бельевого бренда из-за скандала. Первоначально ее марка называлась KIMONO – от имени Ким. Впрочем, японцам такое название не понравилось, поскольку оно, по их мнению, обесценивает культуру их нации и традиций, ведь кимоно – это красивое закрытое платье, которое никак не похоже на белье. Именно поэтому Кардашян изменила название своего бренда на SKIMS и больше никогда не возвращалась к этой истории.