Популярное и известное в США реалити-шоу "Семейство Кардашян" закрывается. Его последний, 20 сезон, выйдет в начале 2021 года.

О закрытии популярного в США реалити-шоу "Семейство Кардашян" сообщила яркая его участница Ким Кардашян на своей странице в инстаграме. Последний, 20 сезон шоу выйдет в начале 2021 года.

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Реалити-шоу было в эфире 14 лет. В нем снимались мама Крис Дженнер, Роб, Ким, Кортни и Хлои Карадашян, Кендалл и Кайли Дженнер. Также в нем частично участвовали муж Ким Канье Уэст и бывший Кортни Скотт Дисик.

С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли непростое решение расстаться с "Семейством Кардашян",

– написала Ким в заметке.

Также она отметила, что без этого шоу ей не удалось бы стать той женщиной, которой она является сейчас. Знаменитость поблагодарила всех своих фанатов и тех, кто смотрел шоу в течение долгих 14 лет и переживал вместе с ними хорошие и не очень времена.

"Семейство Кардашян" – популярное американское телевизионное реалити-шоу, выходящее на канале E!. Шоу рассказывает о сестрах Кардашян-Дженнер, а также их матери Крис.