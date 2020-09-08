День Труда еще с 1894 года является национальным праздником в США, празднуется ежегодно в первый понедельник сентября. В этом году праздник пришелся на 7 сентября и американские звезды уже успели опубликовать в социальных сетях поздравительные слова для сограждан.

Почему американцы празднуют День труда?

Отмечать День труда в США начали в конце XIX века, когда американцы работали по 12 часов в день, семь дней в неделю в тяжелых условиях за маленькую плату. К работе привлекались даже дети, а работников лишали возможности получить выходные, больничные или надлежащее медицинское обслуживание. Из-за этого работники начали вступать в профсоюзы и протестовать против опасных условий труда и за улучшение условий для них, сообщает "Голос Америки".

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Что интересно, как День труда, так и Международный день солидарности трудящихся, или Первомай, который до сих пор отмечают в Украине, заявляют о заслугах обычного рабочего. Первое мая, который празднуют в большинстве промышленно развитых государств, также берет свое начало с событий в Соединенных Штатах.

Как звезды поздравили американцев

С тех пор лидеры мнений в США и селебритиз часто поздравляют фанатов с заслуженным днем ​​отдыха. В этом году к их числу присоединились Дженнифер Лопес со своей семьей, Хлои Кардашян, Иванка Трамп с детьми и другие.

Дженнифер Лопес

"Желаем каждому мира и любви. С Днем труда!" – написала Джей Ло в своем Твиттере.

Wishing everyone Peace and Love ️ Happy Labor Day! @arod pic.twitter.com/3AOvBQ7iwk — jlo (@JLo) September 7, 2020

Иванка Трамп

Дочь президента США поздравила американцев с праздником в Instagram-Stories, а в профиле оставила миловидное фото с детьми.

Хлои Кардашян

"С Днем труда", – лаконично подписала пикантное фото звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян».