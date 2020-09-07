Концерт на Софийской площади ко Дню Независимости наделал шума в сети, а попурри Монатика вызвало немало критики. В Офисе президента Украины заявили, что артисты спели бесплатно.

24 августа в рамках торжеств ко Дню Независимости 18 самых популярных украинских артистов приняли участие в номере "Музыкальная история независимости". Звезды исполнили попурри из 42 знаковых песен. Организатором мероприятия был офис президента. Как сообщает "Радио Свобода", на инициативу музыканты и вокалисты откликнулись и выступили на безвозмездной основе.

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Режиссером номера для почти 17-минутного попурри стала клипмейкер и сценарист Екатерина Царик, а за аранжировку отвечал мультиартист Монатик.

Музыкальный "мэшапы" и аранжировку осуществил талантливый украинский музыкант и исполнитель Монатик. Они также предоставляли услуги на безвозмездной основе,

- говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в офисе президента пояснили, что отсутствие имен авторов и источников заимствования известных песен, вошедших в праздничный попурри, связано с техническими ограничениями телевизионного вещания. Однако полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса президента.

Попурри ко Дню Независимости: смотрите видео онлайн

Скандалы относительно концерта ко Дню Независимости

Напомним, что после номера "Музыкальная история Независимости" менеджеры коллективов "Океан Ельзи" Виктория Хоменко и "Бумбокс" Алексей Согомонов заявили, что хиты групп звучали без разрешения музыкантов. О разрешении на звучание песен "Там, де нас нема", которую вместе с хором спела Верка Сердючка, и "Вахтерам", которую исполнила группа "Время и стекло", организаторы не спросили авторов.

Игорь Кондратюк также раскритиковал попурри Монатика ко Дню Независимости. Шоумен оценил далеко не все треки, которые прозвучали на официальном мероприятии. Концерт он назвал музыкальной безвкусицей и сравнил официальное мероприятие с праздничной дискотекой. Наибольшее возмущение Кондратюка вызвали песня Гарика Кричевского "Киевлянка" и трек "Шлепки" Оли Поляковой.