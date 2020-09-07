Концерт на Софійській площі до Дня Незалежності наробив шуму в мережі, а попурі Монатіка викликало чимало критики. В Офісі президента України заявили, що артисти заспівали безкоштовно.

24 серпня в рамках урочистостей до Дня Незалежності 18 найпопулярніших українських артистів взяли участь у номері "Музична історія Незалежності". Зірки виконали попурі з 42 знакових пісень. Організатором заходу був Офіс президента. Як повідомляє "Радіо Свобода", на ініціативу музиканти й вокалісти відгукнулись і виступили на безоплатній основі.

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Режисеркою номеру для майже 17-хвилинного попурі стала кліпмейкер та сценаристка Катерина Царик, а за аранжування відповідав мультиартист Монатік.

Музичний "мешап" та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець Монатік. Вони також надавали послуги на безоплатній основі,

– йдеться у відповіді на запит.

Крім того, в Офісі президента пояснили, що відсутність імен авторів і джерел запозичення відомих пісень, які увійшли до святкового попурі, пов'язана p технічними обмеженнями телевізійного мовлення. Однак повна версія номера з зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу президента.

Попурі до Дня Незалежності: дивіться відео онлайн

Скандали щодо концерту до Дня Незалежності

Нагадаємо, що після номера "Музична історія Незалежності" менеджери колективів "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко та "Бумбокс" Олексій Согомонов заявили, що хіти гуртів лунали без дозволу музикантів. Про дозвіл на звучання пісень "Там, де нас нема", яку разом з хором заспівала Вєрка Сердючка, та "Вахтерам", яку виконав гурт "Время и стекло", організатори не запитали авторів.

Ігор Кондратюк також розкритикував попурі Монатіка до Дня Незалежності. Шоумен оцінив далеко не всі треки, які прозвучали на офіційному заході. Концерт він назвав музичним несмаком і порівняв офіційний захід зі святковою дискотекою. Найбільше обурення Кондратюка викликали пісня Гаріка Кричевського "Киевлянка" та трек "Шльопки" Олі Полякової.