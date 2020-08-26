Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про концерт на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності. Автором попурі з 42 популярних пісень став мультиартист Монатік, проте шоумен оцінив далеко не всі треки, які прозвучали на офіційному заході.

24 серпня на Софійській площі в рамках урочистостей до Дня Незалежності відбувся святковий концерт, який викликав неоднозначні судження глядачів та спричинив справжній скандал у мережі. Свою думку щодо виступу артистів висловив і шоумен та ведучий Ігор Кондратюк. У дописі у фейсбуці він розкритикував попурі, що прозвучало на всю країну, та зірок, які долучились до дійства.

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Ведучий вважає композицію з 42 найпопулярніших пісень часів незалежної України музичним несмаком. Зважаючи на те, що ідея попурі належить мультиартисту Монатіку, дісталось і йому. Ігор Кондратюк прирівняв офіційний захід до святкової дискотеки.

Я вважаю, що музичний трек (автор ідеї і продюсер запису – Діма Монатік, кажуть) був неорганічним, і не всі пісні потрібно було в нього включати. Частина хітів пасувала б святковій вечірній дискотеці, а не заходу за участі Президента України,

– написав Кондратюк.

Він також наголосив, що в пісні Гаріка Кричевського "Киевлянка" звучить слово "путана", й нагадав про політичну позицію скандального Івана Дорна, а трек Олі Полякової "Шльопки" на заході такого рівня відверто обурив ведучого.

"Шлягер шансону минулих років Кричевського "Киевлянка", бо слова про "путану" – на хіба в таке свято на такій сцені? Як і пісня Вані Дорна (що там про зраду мовив З.?), та і "Шльопки" Олі Полякової та деякі інші – це для вечірньої частини", – додав Ігор Кондратюк.

Думки фоловерів Кондратюка щодо святкового попурі Монатіка розділились. Одні переконані, що "все було дуже гарно і професійно організовано", а шоумена "просто давить жаба".

Інші ж поділяють його думку й не стримують свого обурення. І таких коментарів значно більше: "Як така ганьба може подобатись?", "Як на мене, це був корпоратив друзів кварталу, той рівень", "Цього року, взагалі, проявляється ганебне явище. На фоні шеренги славетних воїнів вистрибують напівголі фіфи та Вєрка Сердючка. Це лютий треш", "Дякую, пане Ігорю, за те, що ви по інший бік! Це якось не дає втратити віру в український шоу-бізнес".

Що відомо про попурі до Дня Незалежності?

18 музикантів першого ешелону українського шоу-бізнесу виконали майже 17-хвилинне попурі з 42 найпопулярніших пісень незалежної України. Натхненником масштабного шоу став Монатік. Проте одразу ж після виступу музикантів у мережі спалахнув конфлікт.

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Справа в тому, що хіти "Бумбоксу" та "Океану Ельзи" лунали на заході без згоди авторів. Представники колективів наголосили, що попурі порушило закон про авторське право, а автор ідеї Монатік навіть не звертався до музикантів щодо дозволу на виконання їхніх треків. Крім того, менеджер гурту "Бумбокс" Олексій Согомонов вважає, що недоречною є пісня "Вахтерам" російською мовою на Дні Незалежності України.