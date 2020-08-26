Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о концерте на Софийской площади по случаю Дня Независимости. Автором попурри из 42 популярных песен стал мультиартист Монатик, однако шоумен оценил далеко не все треки, которые прозвучали на официальном мероприятии.

24 августа на Софийской площади в рамках торжеств ко Дню Независимости состоялся праздничный концерт, который вызвал неоднозначные суждения зрителей и вызвал настоящий скандал в сети. Свое мнение относительно выступления артистов высказал и шоумен и ведущий Игорь Кондратюк. В заметке в фейсбуке он раскритиковал попурри, что прозвучало на всю страну, и звезд, которые присоединились к действу.

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Ведущий считает композицию из 42 самых популярных песен времен независимой Украины музыкальной безвкусицей. Учитывая то, что идея попурри принадлежит мультиартисту Монатику, досталось и ему. Игорь Кондратюк приравнял официальное мероприятие к праздничной дискотеке.

Я считаю, что музыкальный трек (автор идеи и продюсер записи – Дима Монатик, говорят) был неорганическим, и не все песни нужно было в него включать. Часть хитов подходила бы к праздничной вечерней дискотеке, а не мероприятию с участием Президента Украины,

– написал Кондратюк.

Он также отметил, что в песне Гарика Кричевского "Киевлянка" звучит слово "путана", и напомнил о политической позиции скандального Ивана Дорна, а трек Оли Поляковой "Шлепки" на мероприятии такого уровня откровенно возмутил ведущего.

"Шлягер шансона прошлых лет Кричевского "Киевлянка", ибо слова про "путану" – на разве в такой праздник на такой сцене? Как и песня Вани Дорна (что там о предательстве говорил З.?), да и "Шлепки" Оли Поляковой и некоторые другие – это для вечерней части", – добавил Игорь Кондратюк.

Мнения фолловеров Кондратюка относительно праздничного попурри Монатика разделились. Одни убеждены, что "все было очень красиво и профессионально организовано", а шоумена "просто давит жаба".

Другие же разделяют его мнение и не сдерживают своего возмущения. И таких комментариев гораздо больше: "как такой позор может нравиться?", "Как по мне, так это был корпоратив друзей квартала, тот уровень", "в этом году, вообще, проявляется постыдное явление. На фоне шеренги славных воинов выпрыгивают полуголые фифы и Верка Сердючка. Это яростный треш", " Спасибо, господин Игорь, за то, что вы по другую сторону! Это как-то не дает потерять веру в украинский шоу-бизнес".

Что известно о попурри ко Дню Независимости?

18 музыкантов первого эшелона украинского шоу-бизнеса исполнили почти 17-минутное попурри из 42 самых популярных песен независимой Украины. Вдохновителем масштабного шоу стал Монатик. Однако сразу же после выступления музыкантов в сети вспыхнул конфликт.

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Дело в том, что хиты "Бумбокса" и "Океана Эльзы" звучали на мероприятии без согласия авторов. Представители коллективов отметили, что попурри нарушило закон об авторском праве, а автор идеи Монатик даже не обращался к музыкантам относительно разрешения на выполнение их треков. Кроме того, менеджер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов считает, что неуместной является песня "Вахтерам" на русском языке ко Дню Независимости Украины.