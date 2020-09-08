День Праці ще з 1894 року є національним святом у США, відбувається щороку першого понеділка вересня. Цьогоріч свято припало на 7 вересня і американські зірки вже встигли опублікувати у соціальних мережах вітальні слова для співгромадян.

Чому американці святкують День праці?

Відзначати День праці у США почали наприкінці XIX століття, коли американці праюцювали по 12 годин на день, сім днів на тиждень у важких умовах за малу плату. До роботи залучались навіть діти, а працівників позбавляли можливості отримати вихідні, лікарняні чи належне медичне обслуговування. Через це працівники почали вступати до профспілок та протестувати проти небезпечних умов праці та за покращення умов для них, повідомляє "Голос Америки".

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Що цікаво, як День праці, так і Міжнародний день солідарності трудящих, або Першотравень, який досі відзначають в Україні, наголошують на заслугах звичайного працівника. Перше травня, яке святкують у більшості індустріалізованих держав, також бере свій початок із подій у Сполучених Штатах.

Як зірки привітали американців

Відтоді лідери думок у США та селебрітіз часто вітають своїх прихильників із заслуженим днем відпочинку. Цьогоріч до їхнього числа приєднались Дженніфер Лопес зі своєю сім'єю, Хлої Кардашян, Іванка Трамп з дітьми та інші.

Дженніфер Лопес

"Бажаємо кожному миру та любові. З Днем праці!" – написала Джей Ло у своєму твіттері.

Wishing everyone Peace and Love ️ Happy Labor Day! @arod pic.twitter.com/3AOvBQ7iwk — jlo (@JLo) September 7, 2020

Іванка Трамп

Донька президента США привітала американців зі святом в Instagram-Stories, а в профілі залишила миловидне фото з дітьми.

Хлої Кардашян

"З Днем праці", – лаконічно підписала пікантне фото зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".