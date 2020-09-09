Популярне та відоме в США реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" закривається. Його останній, 20 сезон, вийде на початку 2021 року.

Про закриття популярного в США реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" повідомила найяскравіша його учасниця Кім Кардашян на своїй сторінці в інстаграмі. Останній, 20 сезон шоу, вийде на початку 2021 року.

Читайте також З Днем праці: як Джей Ло, Хлої Кардашян та Іванка Трамп привітали американців

Реаліті-шоу було в ефірі 14 років. У ньому знімались мама Кріс Дженнер, Роб, Кім, Кортні та Хлої Карадашян, Кендалл та Кайлі Дженнер. Також в ньому частково брали участь чоловік Кім Каньє Вест та колишній Кортні Скотт Дісік.

З тяжким серцем ми всією сім'єю прийняли непросте рішення попрощатися з "Сімейством Кардашян",

– написала Кім під дописом.

Також вона зазначила, що без цього шоу їй не вдалося б стати тою жінкою, якою вона є зараз. Знаменитість подякувала всім своїм фанатам та тим, хто дивився шоу протягом довгих 14 років і переживав разом з ними хороші і не дуже часи.

"Сімейство Кардашян" – популярне американське телевізійне реаліті-шоу, що виходить на каналі E!. Шоу розповідає про сестер Кардашян-Дженнер, а також їхню мати Кріс.