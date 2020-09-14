Відомий бренд спідньої білизни SKIMS світської левиці Кім Кардашян відзначився черговим скандалом. Засновниця бренду анонсувала випуск нової корегуючої колекції, яка мала б призначатись для вагітних жінок. Але клієнтки не розуміють, для чого їм така білизна.

Про запуск нової колекції Кім Кардашян повідомила на своїй інстаграм-сторінці. У ній з'явилися стягуючі боді, бюстгальтери для годування грудьми, трусики, шорти і легінси із завищеною талією і підтримкою живота.

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"Те, що ви так очікували: скоро з'явиться колекція SKIMS Maternity! Презентується одяг для вагітних Solutionwear, яка забезпечує максимальний комфорт і підтримку тіла, яке змінюється під час і після вагітності. Запуск у середу, 16 вересня, у 9 кольорах і XXS – 5X", – йдеться на сторінці Кім Кардашян, де майбутні матусі з різним кольором шкіри презентували на собі обтягуючу білизну.

Втім не всі користувачі мережі позитивно відреагували на нові речі SKIMS: "Навіщо вагітній жінці натягувати на свій живіт коригуючу білизну?", "Хіба носіння коригуючої білизни не є небезпечним для вашої вагітності?", "Кардашян прагне надати форму всьому, що бачить навколо", "Твої колекції викликають почуття сорому", "Який сенс у вагітності, якщо ви хочете приховати її за допомогою білизни?" та інші коментарі. сама ж Кім вже відповіла хейтерам, зазначивши, що білизна не має негативного впливу на вагітність.

Білизна не зменшує ваш живіт, а підтримує його, допомагає впоратися з незручною вагою, яка впливає на здоров'я спини... Мої комплекти також підійдуть жінкам, які вже народили, які потребують комфортного одягу. Особливо тим, у кого був кесарів розтин... Мені була необхідна така білизна, коли я була вагітною,

– поділилась Кардашян у своїй інстаграм сторіс.



Кім Кардашян відреагувала на скандал зі SKIMS / Instagram-Stories / @kimkardashian

Однією з тих, хто встала на захист бренду Кім, стала її подруга Кріссі Тейген, яка зараз очікує на появу третьої дитини від Джона Ледженда. Вона вже отримала перші зразки білизни та у відеороликах продемонструвала, як їй зручно у ній.



Кріссі Тейген у коректуючій білизні для вагітних від SKIMS / Instagram-Stories / @kimkardashian



Кріссі Тейген у коректуючій білизні для вагітних від SKIMS / Instagram-Stories / @kimkardashian

Нагадаємо, що у липні минулого року Кім Кардашян була змушена змінити назву свого білизняного бренду через скандал. Першочергово її марка мала назву KIMONO – від імені Кім. Втім, японцям така назва не сподобалась, оскільки вона, їхню думку, знецінює культуру їхньої нації та традицій, адже кімоно – це красиве закрите вбрання, яке нічим не подібне на білизну. Саме тому Кардашян змінила назву свого бренду на SKIMS і більше ніколи не поверталась до цієї історії.