Известная шведская модель Эльза Хоск активно проводит время в беременном состоянии и демонстрирует публике стильные образы. На этот раз Эльза надела белое обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее беременный животик.

Популярная шведская модель Эльза Хоск продолжает вести свой аккаунт в инстаграме и публиковать там новые фотографии. Эльза хорошо разбирается в трендах и даже во время беременности демонстрирует стильные и красивые образы, которые подойдут всем модницам.

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Новый взгляд Эльзы Хоск

Беременная Эльза Хоск сейчас находится в Калифорнии. Там, на побережье Биг-Сур, она и сделала снимок. Девушка позирует на фоне живописного пейзажа: гор и океана. Она надела белое обтягивающее трикотажное платье с открытыми плечами, пикантным вырезом и на длинный рукав. Стоит отметить, что такой наряд является одним из самых трендовых в этом сезоне.

Платье удачно подчеркивало беременный животик, который модель часто демонстрирует. Эльза уложила белокурые волосы в пышные кудри и оставила их распущенными. Также она сделала эффектный макияж с акцентом на губы, которые подчеркнула коричневой помадой.

Новые фотографии Эльзы Хоск вызвали восторг у ее подписчиков. В частности, сообщение прокомментировали и звездные коллеги Хоск: Эмили Ратаковски, которая тоже известила о беременности, Кэндис Свейнпол, Жизель Оливейра и другие.



Эльза Хоск в белом платье / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск в белом платье / Instagram / @hoskelsa