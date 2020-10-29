Відома шведська модель Ельза Госк активно проводить час у вагітному стані та демонструє публіці стильні образи. Цього разу Ельза вдягнула білу обтислу сукню, що підкреслила її вагітний животик.

Популярна шведська модель Ельза Госк продовжує вести свій акаунт в інстаграмі та публікувати там нові світлини. Ельза добре знається на трендах і навіть під час вагітності демонструє стильні та гарні образи, що підійдуть всім модницям.

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Новий look Ельзи Госк

Вагітна Ельза Госк зараз перебуває в Каліфорнії. Там, на узбережжі Біг-Сур, вона і зробила знімок. Дівчина позує на тлі мальовничого краєвиду: гір та океану. Вона вдягнула білу обтислу трикотажну сукню з відкритими плечима, пікантним вирізом та на довгий рукав. Варто зазначити, що таке вбрання є одним з найтрендовіших цього сезону.

Сукня вдало підкреслювала вагітний животик, який модель часто демонструє. Ельза вклала біляве волосся в пишні кучері та залишила його розпущеним. Також вона зробила ефектний макіяж з акцентом на губи, які підкреслила коричневою помадою.

Нові світлини Ельзи Госк викликали захват у її підисників. Зокрема, допис прокоментували і зіркові колеги Госк: Емілі Ратажковські, що також сповістила про вагітність, Кендіс Свайнепул, Жизель Олівейра та інші.



Ельза Госк у білій сукні / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк у білій сукні / Instagram / @hoskelsa