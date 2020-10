Українська акторка і телеведуча Лілія Ребрик вкотре показала шанувальницям варіант стильного осіннього образу. Такий look чудово підійде для повсякденних виходів і навіть романтичних побачень.

Лілія Ребрик ледь не щодня публікує на особистій сторінці в інстаграмі яскраві світлини, де показує шанувальницям свій look of the day. Вона надихає модниць на цікаві експерименти з одягом та розбавляє свій гардероб яскравими речима.

Осінній образ Лілії Ребрик

Для прогулянки осіннім містом Лілія обрала стильний костюм синього кольору. Вбрання складалося з штанів, які зав'язувалися знизу, кофти з розрізами на рукавах та шарфа. Оскільки атуфіт пошитий зі щільної та м'якої тканини, то він чудово підійде для похмурої погоди і зігріє своїм теплом. Повсякденний look знаменитість поєднала з білими кросівками.

Лілія показала ще один образ, де також позує синьому костюмі, проте цього разу він складається з широких і вкорочених штанів та стильного гольфа.

Волосся знаменитість зібрала у пучок ззаду, залишивши лише пасма, які спадають на обличчя. Вона не наносила косметику і показала натуральну вроду. Вуха прикрасила мінімалістичними сережками, а на пальцях були каблучки.

Таку осінь я люблю. Особливо, якщо несподівано видався вихідний. Як ваш день минає, що цікавого?

– написала в дописі акторка.

