Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз показала поклонницам вариант стильного осеннего образа. Такой look прекрасно подойдет для повседневных выходов и даже романтических свиданий.

Лилия Ребрик чуть ли не ежедневно публикует на личной странице в инстаграме яркие фотографии, где показывает поклонницам свой look of the day. Она вдохновляет модниц на интересные эксперименты с одеждой и разбавляет свой гардероб яркими вещами.

Осенний образ Лилии Ребрик

Для прогулки по осеннему городу Лилия выбрала стильный костюм синего цвета. Наряд состоял из брюк, которые завязывались снизу, кофты с разрезами на рукавах и шарфа. Поскольку атуфит пошит из плотной мягкой ткани, то он прекрасно подойдет для пасмурной погоды и согреет своим теплом. Повседневный look знаменитость соединила с белыми кроссовками.

Лилия показала еще один образ, где также позирует синем костюме, однако на этот раз он состоит из широких укороченных брюк и стильного гольфа.

Волосы знаменитость собрала в пучок сзади, оставив только пряди, которые спадают на лицо. Она не наносила косметику и показала натуральную красоту. Уши украсила минималистичными серьгами, а на пальцах были кольца.

Такую осень я люблю. Особенно, если неожиданно выдался выходной. Как ваш день проходит, что интересного?

– написала в посте актриса.

