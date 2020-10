Успешная украинская актриса Лилия Ребрик презентовала капсулу осенней одежды "Дико люблю" вместе с брендом One by One. Несколько моделей женщина примерила на себе и продемонстрировала безупречные образы.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик разработала и уже презентовала коллекцию осенних нарядов в коллаборации с брендом One by One. Фотографии в безупречных образах Лилия опубликовала на своей странице в инстаграме. Читайте также В пудровом костюме: Лилия Ребрик покорила безупречным образом – фото Лилия Ребрик показала большинство моделей на себе. В частности, она позировала в платье длины миди с цветочным принтом, пикантным вырезом и декольте. Такой аутфит удачно сочетался с туфлями на высоком каблуке. Также телеведущая надела теплый вязаный свитер и широкие брюки, которые будут согревать во время холодной осени и зимы. Для третьего образа звезда подобрала белую рубашку и джинсы с подворотами, которые соединила с ботинками на невысоких каблуках и часами. Украинская актриса дополнила аутфит длинными серьгами. Волосы Ребрик лаконично уложила, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках и накрасила губы глянцевой помадой. Чувственная осенняя капсула "Дико Люблю" из нашей совместной коллаборации с брендом One by One уже доступна для заказа! И я невероятно горжусь этим. Пусть ваша осень будет уютной и теплой,

– представила свою коллекцию Лилия Ребрик. Звезда рассказала о том, как она с брендом выбирала цвета. Лилия была уверена, что главной идеей коллекции должна быть нежность. Поэтому наряд сделан в белых, пудровых и светло-коричневых цветах. Стоит отметить, что телеведущая также вложила нежность и в названии бренда: "Дико люблю". Он появляется на ботинках, свитере и костюме как принт, удачно дополняющий одежду. Для просмотра фото листайте справа: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 15 Окт 2020 в 6:19 PDT