Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре вразила шанувальників. Цього разу вона створила для прихильниць неймовірний осінній костюм з емоційним написом "Дико люблю".

Знаменитость поделилась серией эффектных фото на личной странице в Инстаграме. Лилия Ребрик для многих женщин является настоящей иконой стиля. Она неоднократно показывала многотысячной аудитории подписчиков варианты стильных аутфитов, а теперь в коллаборации с украинским брендом презентовала собственный look.

Актриса рассказала, что она долго готовила такую коллаборацию для модниц, долго думала Какого цвета будет ее осень в этом году. И Ребрик поняла, что не хочет темных оттенков. Ее осень – светлая, теплая, пудровая, иногда даже белая. Такой она чувствует это время года и очень хочет, чтобы такой светлой она и была. Поэтому звезда решила притягивать ее внешним видом и совместно с брендом One by One разработала капсулу осенней одежды "Дико люблю".

Осенний look Лилии Ребрик

Телеведущая показала один из образцов эксклюзивной коллекции. Она предстала перед камерой в роскошном костюме пудрового цвета, состоящего из комбинезона, с красивым декольте и широкими шлейки, а также элегантного удлиненного пиджака. Возможно, наряд имеет отдельный верх и брюки, но из-за того, что Лилия закрыла талию пиджаком, нельзя сказать точно. На одежде в нескольких местах красивыми черными буквами написана фраза "Дико люблю". Он красиво подчеркивает изящную фигуру звезды.

Знаменитость дополнила такой ауфит длинными серьгами. Волосы Ребрик аккуратно уложила, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на губах.

