Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре вразила шанувальників. Цього разу вона створила для прихильниць неймовірний осінній костюм з емоційним написом "Дико люблю".

Знаменитість поділилася серією ефектних фото на особистій сторінці в інстаграмі. Лілія Ребрик для багатьох жінок є справжньою іконою стилю. Вона неодноразово показувала багатотисячній аудиторії підписників варіанти стильних аутфітів, а тепер у колаборації з українським брендом презентувала власний look.

Акторка розповіла, що вона довго готувала таку колаборацію для модниць, довго думала якого кольору буде її осінь цьогоріч. І Ребрик зрозуміла, що не хоче темних відтінків. Її осінь – світла, тепла, пудрова, інколи навіть біла. Такою вона відчуває цю пору року і дуже хоче, щоб такою світлою вона й була. Тому зірка вирішила притягувати її зовнішнім виглядом і спільно з брендом One by One розробила капсулу осіннього одягу "Дико люблю".

Осінній look Лілії Ребрик

Телеведуча показала один із зразків ексклюзивної колекції. Вона постала перед камерою у розкішному костюмі пудрового кольору, який складається із комбінезона, що має красиве декольте та широкі шлейки, а також елегантного подовженого піджака. Можливо, вбрання має окремий верх та штани, але через те, що Лілія закрила талію піджаком, не можна сказати достеменно. На одязі у декількох місцях красивими чорними літерами написана фраза "Дико люблю". Він гарно підкреслює витончену фігуру зірки.

Знаменитість доповнила такий ауфіт довгими сережками. Волосся Ребрик акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на губах.

Для перегляду фото гортайте праворуч