Успішна українська акторка Лілія Ребрик презентувала капсулу осіннього одягу "Дико люблю" разом з брендом One by One. Кілька моделей жінка приміряла на собі та продемонструвала бездоганні образи.

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик розробила та вже презентувала колекцію осіннього вбрання в колаборації з брендом One by One. Фотографії в бездоганних образах Лілія опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Лілія Ребрик показала більшість моделей на собі. Зокрема, вона позувала у сукні довжини міді з квітковим принтом, пікантним вирізом і декольте. Такий аутфіт вдало поєднувався з туфлями на високих підборах. Також телеведуча одягнула теплий в'язаний светр та широкі штани, що будуть зігрівати в час холодної осені та зими. Для третього образу зірка підібрала білу сорочку та джинси з підворотами, які поєднала з черевиками на невисоких підборах й годинником. Українська акторка доповнила аутфіт довгими сережками. Волосся Ребрик лаконічно вклала, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках та нафарбувала губи глянцевою помадою. Чуттєва осіння капсула «Дико Люблю» з нашої спільної колаборації з брендом One by One вже доступна для замовлення! І я неймовірно пишаюся цим. Нехай ваша осінь буде затишною та теплою,

– презентувала свою колекцію Лілія Ребрик. Зірка розповіла про те, як вона з брендом обирала кольори. Лілія була впевнена, що головною ідеєю колекції має бути ніжність. Тому вбрання зроблено в білих, пудрових та світло-коричневих кольорах. Варто зазначити, що телеведуча також вклала ніжність і в назві бренду: "Дико люблю". Він з'являється на черевиках, светрі та костюмі як принт, що вдало доповнює одяг.