Известный российский актер армянского происхождения Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Причинами смерти стали его почтенный возраст и болезни, которые сопровождали актера в последнее время. Джигарханян известен своей критикой российских властей из-за агрессии против Украины.

Армен Джигарханян умер около 6 часов утра 14 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.

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Что известно про Армена Джигарханяна

Это известный российский, армянский и советский актер театра и кино. Имеет звание народного артиста Советского Союза. Джигарханян родом из Армении, но большую часть жизни жил и работал в России.

Актерскую деятельность вел с пятидесятых годов прошлого века. За это время он снялся в нескольких сотнях фильмов, а еще около сотни озвучивал. Кроме того, Армен Джигарханян сыграл несколько десятков ролей в театре. Только о нем самом сняли по меньшей мере 5 фильмов.

Он был одним из основателей, президентом и художественным руководителем "Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна" с 1996 года. В 2012 году на выборах президента России стал доверенным лицом Владимира Путина.

Что Джигарханян говорил об Украине

Хотя статус доверенного лица Путина вызывает однозначный негатив, в случае с Арменом Джигарханяном все не так просто. Актер резко критиковал российские власти за агрессию против Украины.

Он не подписал письмо в поддержку аннексии Крыма, а вторжение на территорию соседнего государства, которое Россия до того называла "братским", прокомментировал известной армянской пословицей: "Дурак бросил камень в воду, 100 разумных вытянуть не могут".

Кроме того, он критиковал Россию за "незаменимого Путина". Актер заверил, что лично в лицо говорил диктатору, что Россия – плохое государство, поскольку тот им руководит.

Сегодня получается, что мы, извините за грубость, стали раком и повторяем: "Пусть Путин будет хорошим". Но он не может, для этого ему в лицо надо правду сказать,

– заявлял Джигарханян.



Армен Джигарханян в старости​ / Фото MK.RU