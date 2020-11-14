Известный актер Армен Джигарханян умер в московской больнице 14 ноября 2020 года. Причиной его смерти стал отказ почек.

Причина смерти Армена Джигарханяна

Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал друг актера Артур Согомонян. По его словам, 85-летний Армен Джигарханян умер утром 14 ноября. У актера отказали почки, что и стало причиной его смерти.

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"У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было, и это не преувеличение. И здесь стали отказывать почки. С ними давно были проблемы. Еще в больницу, когда он находился дома, было так – выпивал литр воды, а всего 70 граммов на выходе. Опухал. Уже в больнице ему то три дня делали гемодиализ. Три последних дня почки не работали", – сообщил Артур Согомонян.

Ранее в российских СМИ предполагали, что Армен Джигарханян мог умереть из-за почтенного возраста и болезни, с которой в последнее время боролся. Речь шла о сахарном диабете. Кроме того, после скандального развода с Виталиной Цимбалюк-Романовской актер имел проблемы с сердцем. В 2018 году он пережил инфаркт и кому, однако тогда медикам удалось спасти его жизнь.

По словам Артура Согомоняна, в Армена Джигарханяна было предчувствие, что умрет. Незадолго до смерти он говорил об этом с медиками.

Мне кажется, он понимал, что умирает... Врач мне рассказал, что в последние дни у него якобы случилось просветление, что ли. Он позвал медиков и прямо спросил: "Скажите честно, сколько мне осталось?"

– рассказал Артур Согомонян.

Когда и где похоронят Армена Джигарханяна

Друг Армена Джигарханяна рассекретил время и дату прощания с актером. В комментарии "Интерфаксу" Артур Согомонян отметил, что похоронят легенду кино 17 ноября рядом с могилой его дочери на Ваганьковском кладбище, что в Москве. Сейчас друзья Армена Джигарханяна обсуждают с московскими властями детали церемонии прощания с учетом пандемии коронавируса.

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"Прощание состоится во вторник в 12:00 в театре Джигарханяна, если позволят власти, пока это предварительная информация, мы пытаемся получить разрешение. Похоронят на Ваганьковском кладбище, где дочь Армена Борисовича", – добавил Артур Согомонян.

К слову, единственная дочь Армена Джигарханяна Елена умерла в 1987 году. Причиной стало отравление угарным газом.