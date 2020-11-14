Армен Джигарханян умер: какой была жизнь актера и позиция в отношении Украины
Знаменитый актер Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года. Какой была позиция Армена Джигарханяна касаемо Украины, как актер стал звездой советского и российского кино и какие ленты его прославили – узнавайте в материале.
Что известно о смерти Армена Джигарханяна
О смерти 85-летнего Армена Джигарханяна стало известно со слов его друга актера Артура Согомоняна, с которым он работал в Московском драматическом театре. Причиной смерти была болезнь, с которой мужчина боролся в последнее время, и почтенный возраст, информирует Интерфакс.
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К сожалению, Армен Борисович умер. Сердце остановилось в 6 утра,
– отметил Артур Согомонян.
В последние годы жизни актера российские СМИ неоднократно писали об ухудшении его здоровья. Армен Джигарханян страдал от сахарного диабета и проблем с сердцем. В 2018 году актер пережил инфаркт и был в коме. Тогда медикам удалось спасти жизнь Армена Джигарханяна.
Пока неизвестно, когда пройдет прощание со знаменитым актером.
Интересные факты о жизни Армена Джигарханяна
Актер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в столице Армении – Ереване. Своего отца он почти не знал, поскольку мужчина ушел из семьи, когда ему исполнился всего месяц. Уже став известным, Армен Джигарханян рассказывал, что впервые встретился с ним во взрослом возрасте, когда праздновал у бабушки Новый год. Воспитывали будущего театрала его мама и отчим, с которым у Армена сложились хорошие отношения.
Армен Джигарханян с мамой / Фото Мир тесен
Уже в школьные годы Джигарханян проявлял интерес к театру и актерству. Он охотно выступал в детских постановках и уже тогда мечтал приобщиться к киноиндустрии. В 1952 году Армен Джигарханян даже пробовал поступить в университет в Москве, однако его на обучение не приняли, а мужчина вернулся в Ереван с фиаско.
Но это отнюдь не заставило Армена Джигарханяна отказаться от мечты стать актером: он закончил институт в родном городе и был одним из студентов знаменитого актера Вартана Аджемяна
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Хотя в Москве не увидели таланта Армена Джигарханяна, в Ереване были в восторге от его актерской игры. Уже на 2 курсе института его пригласили в местный театр, где в 1955 году состоялся его творческий дебют. Актер сыграл в пьесе "Иван Рыбаков", вызвав овации в зале.
Выступление Армена Джигарханяна в театре / Фото ТАСС
А уже через 5 лет работы в театре Армен Джигарханян получил первую роль в кино и стал известен.
Самые популярные фильмы Армена Джигарханяна
За годы работы в киноиндустрии Армен Джигарханян снялся в десятках фильмов. Дебютировал он с лентой "Обвал", а вот бешеную популярность актеру принесла работа в "Здравствуй, это я!" Армен Джигарханян также сыграл в фильмах:
- "Домик в сердце" (2014)
- "Ахтамар" (2009)
- "Домовой" (2008)
- "Любовь на острие ножа" (2007)
- "Бедная крошка" (2006)
- "Нечаянная радость" (2005)
- "Три мушкетера" (2004)
- "Карнавальная ночь 2" (1996)
- "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992)
- "Снайпер" (1992)
- "Гангстеры в океане" (1991)
- "Раз на раз не приходится" (1987)
- "Собака на сене" (1977)
- "Одиннадцать надежд" (1975)
- "Летние сны" (1972)
- "Гонщики" (1972)
- "Белый взрыв" (1969)
- "На Киевском направлении" (1968)
- "Новые приключения неуловимого" (1968)
Позиция Армена Джигарханяна по Украине
После Революции Достоинства и аннексии украинских территорий немало представителей российского шоу-бизнеса открыто поддержали политику Владимира Путина. Однако Армен Джигарханян не боялся заявлять, что он другого мнения о войне на Донбассе. Актер, комментируя ситуацию с Украиной, вспомнил армянскую пословицу: "Дурак бросил камень в воду, 100 разумных вытянуть не могут". При встрече с Владимиром Путиным он не боялся сказать правду.
Я сказал Путину, что Россия – плохая страна, потому что он один ею руководит. Нашел в себе наглость это сказать,
– рассказывал Армен Джигарханян Гордону.
Да и гастроли в Украине актер вспоминал с особой теплотой.
"Для нас сегодняшняя ситуация – огромная потеря. Мы ежегодно приезжали и работали в Украине, в Киеве. Это был праздник!.. Печально, что нашлись люди, которые в Донецке 400 человек в братской могиле похоронили. Убийцы! Это очень страшно, но надо об этом говорить, искать решение проблемы. Не стоит бояться говорить правду", – заявлял Армен Джигарханян.
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