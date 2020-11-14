Знаменитый актер Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года. Какой была позиция Армена Джигарханяна касаемо Украины, как актер стал звездой советского и российского кино и какие ленты его прославили – узнавайте в материале.

Что известно о смерти Армена Джигарханяна

О смерти 85-летнего Армена Джигарханяна стало известно со слов его друга актера Артура Согомоняна, с которым он работал в Московском драматическом театре. Причиной смерти была болезнь, с которой мужчина боролся в последнее время, и почтенный возраст, информирует Интерфакс.

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К сожалению, Армен Борисович умер. Сердце остановилось в 6 утра,

– отметил Артур Согомонян.

В последние годы жизни актера российские СМИ неоднократно писали об ухудшении его здоровья. Армен Джигарханян страдал от сахарного диабета и проблем с сердцем. В 2018 году актер пережил инфаркт и был в коме. Тогда медикам удалось спасти жизнь Армена Джигарханяна.

Пока неизвестно, когда пройдет прощание со знаменитым актером.

Интересные факты о жизни Армена Джигарханяна

Актер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в столице Армении – Ереване. Своего отца он почти не знал, поскольку мужчина ушел из семьи, когда ему исполнился всего месяц. Уже став известным, Армен Джигарханян рассказывал, что впервые встретился с ним во взрослом возрасте, когда праздновал у бабушки Новый год. Воспитывали будущего театрала его мама и отчим, с которым у Армена сложились хорошие отношения.



Армен Джигарханян с мамой / Фото Мир тесен

Уже в школьные годы Джигарханян проявлял интерес к театру и актерству. Он охотно выступал в детских постановках и уже тогда мечтал приобщиться к киноиндустрии. В 1952 году Армен Джигарханян даже пробовал поступить в университет в Москве, однако его на обучение не приняли, а мужчина вернулся в Ереван с фиаско.

Но это отнюдь не заставило Армена Джигарханяна отказаться от мечты стать актером: он закончил институт в родном городе и был одним из студентов знаменитого актера Вартана Аджемяна

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Хотя в Москве не увидели таланта Армена Джигарханяна, в Ереване были в восторге от его актерской игры. Уже на 2 курсе института его пригласили в местный театр, где в 1955 году состоялся его творческий дебют. Актер сыграл в пьесе "Иван Рыбаков", вызвав овации в зале.



Выступление Армена Джигарханяна в театре / Фото ТАСС

А уже через 5 лет работы в театре Армен Джигарханян получил первую роль в кино и стал известен.

Самые популярные фильмы Армена Джигарханяна

За годы работы в киноиндустрии Армен Джигарханян снялся в десятках фильмов. Дебютировал он с лентой "Обвал", а вот бешеную популярность актеру принесла работа в "Здравствуй, это я!" Армен Джигарханян также сыграл в фильмах:

"Домик в сердце" (2014)

"Ахтамар" (2009)

"Домовой" (2008)

"Любовь на острие ножа" (2007)

"Бедная крошка" (2006)

"Нечаянная радость" (2005)

"Три мушкетера" (2004)

"Карнавальная ночь 2" (1996)

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992)

"Снайпер" (1992)

"Гангстеры в океане" (1991)

"Раз на раз не приходится" (1987)

"Собака на сене" (1977)

"Одиннадцать надежд" (1975)

"Летние сны" (1972)

"Гонщики" (1972)

"Белый взрыв" (1969)

"На Киевском направлении" (1968)

"Новые приключения неуловимого" (1968)

Позиция Армена Джигарханяна по Украине

После Революции Достоинства и аннексии украинских территорий немало представителей российского шоу-бизнеса открыто поддержали политику Владимира Путина. Однако Армен Джигарханян не боялся заявлять, что он другого мнения о войне на Донбассе. Актер, комментируя ситуацию с Украиной, вспомнил армянскую пословицу: "Дурак бросил камень в воду, 100 разумных вытянуть не могут". При встрече с Владимиром Путиным он не боялся сказать правду.

Я сказал Путину, что Россия – плохая страна, потому что он один ею руководит. Нашел в себе наглость это сказать,

– рассказывал Армен Джигарханян Гордону.

Да и гастроли в Украине актер вспоминал с особой теплотой.

"Для нас сегодняшняя ситуация – огромная потеря. Мы ежегодно приезжали и работали в Украине, в Киеве. Это был праздник!.. Печально, что нашлись люди, которые в Донецке 400 человек в братской могиле похоронили. Убийцы! Это очень страшно, но надо об этом говорить, искать решение проблемы. Не стоит бояться говорить правду", – заявлял Армен Джигарханян.