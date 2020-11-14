Армен Джигарханян помер: яким було життя актора та позиція щодо України
Знаменитий актор Армен Джигарханян помер 14 листопада 2020 року. Якою була позиція Армена Джигарханяна щодо України, як актор став зіркою радянського і російського кіно та які стрічки його прославили – дізнавайтесь у матеріалі.
Що відомо про смерть Армена Джигарханяна
Про смерть 85-річного Армена Джигарханяна стало відомо зі слів його друга актора Артура Согомоняна, з яким він працював у Московському драматичному театрі. Причиною смерті була хвороба, з якою чоловік боровся останнім часом, та поважний вік, інформує Интерфакс.
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На жаль, Армен Борисович помер. Серце зупинилось о 6 ранку, – зазначив Артур Согомонян.
В останні роки життя актора російські ЗМІ неодноразово писали про погіршення його здоров'я. Армен Джигарханян страждав від цукрового діабету та мав проблеми з серцем. У 2018 році актор пережив інфаркт та був у комі. Тоді медикам вдалось врятувати життя Армена Джигарханяна.
Наразі невідомо, коли пройде прощання зі знаменитим актором.
Цікаві факти про життя Армена Джигарханяна
Актор Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року у столиці Вірменії – Єревані. Свого батька він майже не знав, оскільки чоловік пішов із сім'ї, коли йому виповнився всього місяць. Вже ставши відомим, Армен Джигарханян розповідав, що вперше зустрівся з ним у дорослому віці, коли святкував у бабусі Новий рік. Виховували майбутнього театрала його мама та вітчим, з яким у Армена склались хороші стосунки.
Армен Джигарханян з мамою / Фото Мир тесен
Вже у шкільні роки Джигарханян проявляв цікавість до театру та акторства. Він залюбки виступав у дитячих постановках і вже тоді мріяв долучитись до кіноіндустрії. У 1952 році Армен Джигарханян навіть пробував вступити до університету в Москві, однак його на навчання не прийняли, а чоловік повернувся до Єревану з фіаско.
Та це аж ніяк не змусило Армена Джигарханяна відмовитись від мрії стати актором: він закінчив інститут у рідному місті та був одним зі студентів знаменитого актора Вартана Аджемяна.
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Хоч у Москві не побачили таланту Армена Джигарханяна, у Єревані були в захваті від його акторської гри. Вже на 2 курсі інституту його запросили до місцевого театру, де у 1955 році відбувся його творчий дебют. Актор зіграв у п'єсі "Іван Рибаков", викликавши овації в залі.
Виступ Армена Джигарханяна в театрі / Фото ТАСС
А вже за 5 років роботи в театрі Армен Джигарханян отримав першу роль в кіно та став відомий.
Найпопулярніші фільми Армена Джигарханяна
За роки роботи в кіноіндустрії Армен Джигарханян знявся у десятках фільмів. Дебютував він зі стрічкою "Обвал", а от шалену популярність актору принесла робота у "Здрастуй, це я!" Армен Джигарханян також зіграв у фільмах:
- "Будиночок у серці" (2014)
- "Ахтамар" (2009)
- "Домовик" (2008)
- "Любов на вістрі ножа" (2007)
- "Бідна крихітка" (2006)
- "Несподівана радість" (2005)
- "Три мушкетери" (2004)
- "Карнавальна ніч 2" (1996)
- "На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі" (1992)
- "Снайпер" (1992)
- "Гангстери в океані" (1991)
- "Раз на раз не випадає" (1987)
- "Собака на сіні" (1977)
- "Одинадцять надій" (1975)
- "Літні сни" (1972)
- "Гонщики" (1972)
- "Білий вибух" (1969)
- "На Київському напрямку" (1968)
- "Нові пригоди невловимого" (1968)
Позиція Армена Джигарханяна щодо України
Після Революції Гідності та анексії українських територій чимало представників російського шоу-бізнесу відкрито підтримали політику Володимира Путіна. Однак Армен Джигарханян не боявся заявляти, що він іншої думки про війну на Донбасі. Актор, коментуючи ситуацію з Україною, згадав вірменське прислів'я: "Дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть". При зустрічі з Володимиром Путіним, він не боявся сказати правду.
Я сказав Путіну, що Росія – погана країна, тому що він один нею керує. Знайшов в собі нахабство це сказати, – розповідав Армен Джигарханян Гордону.
Та і гастролі в Україні актор згадував з особливою теплотою.
"Для нас сьогоднішня ситуація – величезна втрата. Ми щороку приїжджали і працювали в Україні, в Києві. Це було свято!.. Сумно, що знайшлися люди, які в Донецьку 400 осіб в братській могилі поховали. Вбивці! Це дуже страшно, але треба про це говорити, шукати вирішення проблеми. Не варто боятися говорити правду", – заявляв Армен Джигарханян.
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