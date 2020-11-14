Знаменитий актор Армен Джигарханян помер 14 листопада 2020 року. Якою була позиція Армена Джигарханяна щодо України, як актор став зіркою радянського і російського кіно та які стрічки його прославили – дізнавайтесь у матеріалі.

Що відомо про смерть Армена Джигарханяна

Про смерть 85-річного Армена Джигарханяна стало відомо зі слів його друга актора Артура Согомоняна, з яким він працював у Московському драматичному театрі. Причиною смерті була хвороба, з якою чоловік боровся останнім часом, та поважний вік, інформує Интерфакс.

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На жаль, Армен Борисович помер. Серце зупинилось о 6 ранку, – зазначив Артур Согомонян.

В останні роки життя актора російські ЗМІ неодноразово писали про погіршення його здоров'я. Армен Джигарханян страждав від цукрового діабету та мав проблеми з серцем. У 2018 році актор пережив інфаркт та був у комі. Тоді медикам вдалось врятувати життя Армена Джигарханяна.

Наразі невідомо, коли пройде прощання зі знаменитим актором.

Цікаві факти про життя Армена Джигарханяна

Актор Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року у столиці Вірменії – Єревані. Свого батька він майже не знав, оскільки чоловік пішов із сім'ї, коли йому виповнився всього місяць. Вже ставши відомим, Армен Джигарханян розповідав, що вперше зустрівся з ним у дорослому віці, коли святкував у бабусі Новий рік. Виховували майбутнього театрала його мама та вітчим, з яким у Армена склались хороші стосунки.



Армен Джигарханян з мамою / Фото Мир тесен

Вже у шкільні роки Джигарханян проявляв цікавість до театру та акторства. Він залюбки виступав у дитячих постановках і вже тоді мріяв долучитись до кіноіндустрії. У 1952 році Армен Джигарханян навіть пробував вступити до університету в Москві, однак його на навчання не прийняли, а чоловік повернувся до Єревану з фіаско.

Та це аж ніяк не змусило Армена Джигарханяна відмовитись від мрії стати актором: він закінчив інститут у рідному місті та був одним зі студентів знаменитого актора Вартана Аджемяна.

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Хоч у Москві не побачили таланту Армена Джигарханяна, у Єревані були в захваті від його акторської гри. Вже на 2 курсі інституту його запросили до місцевого театру, де у 1955 році відбувся його творчий дебют. Актор зіграв у п'єсі "Іван Рибаков", викликавши овації в залі.



Виступ Армена Джигарханяна в театрі / Фото ТАСС

А вже за 5 років роботи в театрі Армен Джигарханян отримав першу роль в кіно та став відомий.

Найпопулярніші фільми Армена Джигарханяна

За роки роботи в кіноіндустрії Армен Джигарханян знявся у десятках фільмів. Дебютував він зі стрічкою "Обвал", а от шалену популярність актору принесла робота у "Здрастуй, це я!" Армен Джигарханян також зіграв у фільмах:

"Будиночок у серці" (2014)

"Ахтамар" (2009)

"Домовик" (2008)

"Любов на вістрі ножа" (2007)

"Бідна крихітка" (2006)

"Несподівана радість" (2005)

"Три мушкетери" (2004)

"Карнавальна ніч 2" (1996)

"На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі" (1992)

"Снайпер" (1992)

"Гангстери в океані" (1991)

"Раз на раз не випадає" (1987)

"Собака на сіні" (1977)

"Одинадцять надій" (1975)

"Літні сни" (1972)

"Гонщики" (1972)

"Білий вибух" (1969)

"На Київському напрямку" (1968)

"Нові пригоди невловимого" (1968)

Позиція Армена Джигарханяна щодо України

Після Революції Гідності та анексії українських територій чимало представників російського шоу-бізнесу відкрито підтримали політику Володимира Путіна. Однак Армен Джигарханян не боявся заявляти, що він іншої думки про війну на Донбасі. Актор, коментуючи ситуацію з Україною, згадав вірменське прислів'я: "Дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть". При зустрічі з Володимиром Путіним, він не боявся сказати правду.

Я сказав Путіну, що Росія – погана країна, тому що він один нею керує. Знайшов в собі нахабство це сказати, – розповідав Армен Джигарханян Гордону.

Та і гастролі в Україні актор згадував з особливою теплотою.

"Для нас сьогоднішня ситуація – величезна втрата. Ми щороку приїжджали і працювали в Україні, в Києві. Це було свято!.. Сумно, що знайшлися люди, які в Донецьку 400 осіб в братській могилі поховали. Вбивці! Це дуже страшно, але треба про це говорити, шукати вирішення проблеми. Не варто боятися говорити правду", – заявляв Армен Джигарханян.