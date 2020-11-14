Відомий російський актор вірменського походження Армен Джигарханян помер 14 листопада у віці 85 років. Причинами смерті стали його поважний вік і хвороби, що супроводжували актора останнім часом. Джигарханян відомий своєю критикою російської влади через агресію проти України.

Армен Джигарханян помер близько 6 години ранку 14 листопада, повідомляє Интерфакс з посиланням на друга актора Артура Согомоняна.

До теми Армен Джигарханян помер: яким було життя актора та позиція щодо України

Що відомо про Армена Джигарханяна

Це відомий російський, вірменський і радянський актор театру й кіно. Має звання народного артиста Радянського Союзу. Джигарханян родом з Вірменії, але більшу частину життя жив і працював у Росії.

Акторську діяльність вів з 50-их років минулого століття. За цей час він знявся в кількох сотнях фільмів, а ще близько сотні озвучував. Крім того, Армен Джигарханян зіграв декілька десятків ролей в театрі. Лише про нього самого зняли щонайменше 5 фільмів.

Він був одним із засновників, президентом і художнім керівником "Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна" з 1996 року. У 2012 році на виборах президента Росії став довіреною особою Володимира Путіна.

Що Джигарханян говорив про Україну

Хоча статус довіреної особи Путіна викликає однозначний негатив, у випадку з Арменом Джигарханяном все не так просто. Актор різко критикував російську владу через агресію проти України.

Він не підписав листа на підтримку анексії Криму, а вторгнення на території сусідньої держави, яку Росія до того називала "братньою", прокоментував відомим вірменським прислів'ям: "Дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть".

Читайте також Помер гуморист Михайло Жванецький

Крім того, він критикував Росію через "незамінного Путіна". Актор запевнив, що особисто в обличчя казав диктатору, що Росія – погана держава, оскільки той нею керує.

Сьогодні виходить, що ми всі, вибачте за грубість, стали раком і повторюємо: "Нехай Путін буде хорошим". Але він не може, для цього йому в обличчя треба правду сказати,

– заявляв Джигарханян.



Армен Джигарханян у старості / Фото MK.RU