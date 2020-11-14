Відомий актор Армен Джигарханян помер у московській лікарні 14 листопада 2020 року. Причиною його смерті стала відмова нирок.

Причина смерті Армена Джигарханян

Про це "Московському комсомольцю" розповів друг актора Артур Согомонян. За його словами, 85-річний Армен Джигарханян помер вранці 14 листопада. В актора відмовили нирки, що і стало причиною його смерті.

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Раніше у російських ЗМІ припускали, що Армен Джигарханян міг померти через поважний вік та хворобу, з якою останнім часом боровся. Мова йшла про цукровий діабет. Окрім цього, після скандального розлучення з Віталіною Цимбалюк-Романовською актор мав проблеми із серцем. У 2018 році він пережив інфаркт та кому, однак тоді медикам вдалось врятувати його життя.

За словами Артура Согомоняна, Армен Джигарханян мав передчуття, що помре. Незадовго до смерті він говорив про це з медиками.

Мені здається, він розумів, що помирає… Лікар мені розповів, що в останні дні у нього начебто трапилося просвітлення, чи що. Він покликав медиків і прямо запитав: "Скажіть чесно, скільки мені залишилося?" – розповів Артур Согомонян.

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