Сейчас работы топовых голливудских актеров вызывают восторг, а их имена известны всему миру. Однако многие из них начинали свою карьеру еще в детстве и постепенно покоряли киноиндустрию.

Журналисты 24 канала решили подобрать истории 7 успешных актеров, которые с детства боролись за место в мировом шоу-бизнесе. И их кропотливая работа таки дала результат!

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Леонардо Ди Каприо

Сейчас Леонардо Ди Каприо – один из самых популярных актеров Голливуда. Его появление в кадре уже делает фильм успешным, а талантливая игра покоряет с первых секунд. И начинал он строить карьеру в 14 лет.

Леонардо Ди Каприо пришел в агентство и наткнулся на агента по подбору актеров. Мужчине понравилась стрижка школьника, поэтому он решил отдать ему первую роль в рекламе. Дебютировал Леонардо Ди Каприо в кино в 1991 году, когда сыграл в фильме ужасов "Зубастики 3" и комедии "Проблемы роста".



Леонардо Ди Каприо в первые годы актерской карьеры / Фото IMDb

Дрю Берримор

А вот актриса Дрю Бэрримор начинала работу в Голливуде еще с 11 месяцев! Младенцем она снималась в рекламе, а уже в 5 лет сыграла роль в фильме "Другие фигуры". А дальше развитие карьеры Дрю Бэрримор был еще стремительнее. 7-летняя школьница сотрудничала со Стивеном Спилбергом в фильме "Инопланетяне" и получила мировую славу благодаря этому. А уже в 10 Дрю Бэрримор претендовала на премию "Золотой глобус".



Дрю Берримор в детстве / Фото Pinterest

Дэниэл Редклифф

Дэниэл Рэдклифф хорошо известен всем благодаря фильмам о Гарри Поттере. Однако это не была первая роль актера. До этого он снялся в еще одном фильме о магии – ленте ВВС про Дэвида Копперфилда.



Дэниэл Рэдклифф в фильме о Копперфилда / Фото BuzzFeed

Кристиан Бейл

Этот знаменитый мастер перевоплощений начинал работу в Голливуде в 9 лет. Сначала Кристиан Бейл играл в театральных спектаклях со знаменитым Мистером Бином и фильме "Мио, мой Мио". Однако мировую славу ему принесла лента Стивена Спилберга "Империя солнца".

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Кристиан Бэйл в первые годы карьеры / Фото Pinterest

Кристина Риччи

Как и Кристиан Бейл, Кристина Риччи начала играть в кино, когда ей было 9. Девочка появилась в ленте "Русалка", где была коллегой Шер, Вайноны Райдер и Боба Госкинса. Именно этот фильм привлек внимание режиссеров, которые впоследствии отдали Кристине роль в фильме "Семейка Адамсов".



Первая роль Кристины Риччи / Фото Pinterest

Риз Уизерспун

А вот знаменитая красавица Риз Уизерспун и понятия не имела, что станет актрисой. С друзьями она случайно попала на кастинги фильма "Человек на Луне". В 1990 году она дебютировала в этой картине, а ее игру отметили в номинации "Молодой актер".



Риз Уизерспун в первом фильме / Фото Britannica

Хоакин Феникс

Оскароносный актер Хоакин Феникс впервые появился на телеэкранах в возрасте 8 лет. Тогда он сыграл роль в комедии "Семь невест для семи братьев". Искусную игру Хоакина отметили голливудские режиссеры, которые и дальше приглашали его на съемочную площадку.



Хоакин Феникс в своем первом фильме / Фото The Guardian