Зараз роботи топових голлівудських акторів викликають захват, а їхні імена відомі всьому світу. Однак чимало з них починали свою кар'єру ще в дитинстві та поступово підкорювали кіноіндустрію.

Журналісти 24 каналу вирішили підібрати історії 7 успішних акторів, які змалку боролись за місце у світовому шоу-бізнесі. І їхня копітка робота таки дала результат!

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Леонардо Ді Капріо

Зараз Леонардо Ді Капріо – один з найпопулярніших акторів Голлівуду. Його поява в кадрі вже робить фільм успішним, а талановита гра підкорює з перших секунд. Та починав він будувати кар'єру у 14 років.

Леонардо Ді Капріо прийшов в агентство та натрапив на першого агента з підбору акторів. Чоловіку сподобалась стрижка школяра, тому він вирішив віддати йому першу роль у рекламі. Дебютував Леонардо Ді Капріо в кіно у 1991 році, коли зіграв у фільмі жахів "Зубастики 3" та комедії "Проблеми зростання".



Леонардо Ді Капріо в перші роки акторської кар'єри / Фото IMDb

Дрю Беррімор

А от актриса Дрю Беррімор починала роботу в Голлівуді ще з 11 місяців! Немовлям вона знімалась у рекламі, а вже у 5 років зіграла роль у фільмі "Інші постаті". А далі розвиток кар'єри Дрю Беррімор був ще стрімкішим. 7-річна школярка співпрацювала зі Стівеном Спілбергом у фільмі "Інопланетяни" та здобула світову славу завдяки цьому. А вже у 10 Дрю Беррімор претендувала на премію "Золотий глобус".



Дрю Беррімор у дитинстві / Фото Pinterest

Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф добре відомий усім завдяки фільмам про Гаррі Поттера. Однак це не була перша роль актора. До цього він знявся у ще одному фільмі про магію – стрічці ВВС про Девіда Копперфілда.



Деніел Редкліфф у фільмі про Копперфілда / Фото BuzzFeed

Крістіан Бейл

Цей знаменитий майстер перевтілень розпочинав роботу в Голлівуді у 9 років. Спершу Крістіан Бейл грав у театральних спектаклях зі знаменитим Містером Біном та фільмі "Міо, мій Міо". Однак світову славу йому принесла стрічка Стівена Спілберга "Імперія сонця".

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Крістіан Бейл у перші роки кар'єри / Фото Pinterest

Крістіна Річчі

Як і Крістіан Бейл, Крістіна Річчі почала грати в кіно, коли їй було 9. Дівчинка постала у стрічці "Русалка", де була колегою Шер, Вайнони Райдер та Боба Госкінса. Саме цей фільм привернув увагу режисерів, які згодом віддали Крістіні роль у фільмі "Сімейка Адамсів".



Перша роль Крістіни Річчі / Фото Pinterest

Різ Візерспун

А от знаменита красуня Різ Візерспун і гадки не мала, що стане акторкою. З друзями вона випадково потрапила на кастинги фільму "Людина на Місяці". У 1990 році вона дебютувала у цій стрічці, а її гру відзначили у номінації "Молодий актор".



Різ Візерспун у першому фільмі / Фото Britannica

Хоакін Фенікс

Оскароносний актор Хоакін Фенікс вперше постав на телеекранах у віці 8 років. Тоді він зіграв роль у комедії "Сім наречених для семи братів". Майстерну гру Хоакіна відзначили голлівудські режисери, які і далі запрошували його на знімальний майданчик.



Хоакін Фенікс у першому фільмі / Фото The Guardian