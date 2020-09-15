Українська телеведуча Леся Нікітюк відправилась на відпустку в Туреччину. Зірка отримала можливість відпочити та провести час на повну. Заразом вона демонструє й еротичні фото в купальниках.

Популярна телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку має змогу демонструвати свої довгі стрункі ноги, позуючи тільки в купальниках. Нове гаряче фото зірка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Леся Нікітюк позувала на тлі безкрайого моря в Туреччині, куди вона вирушила у відпустку. Зірка сиділа спиною до об'єктива за столом та розмальовувала картину. Світлина є надзвичайно чарівною. Зазначимо, що телеведуча проводить дозвілля на повну, адже збоку також стоїть кальян.

Леся позувала в рожевому купальнику. Сидячи на стільці, вона вигнула оголені стрункі ноги та розбурхала мережу. Довге вологе волосся Нікітюк еротично спадало на її тендітні плечі.

Зірка зізналась, що обожнює розмальовувати картини. А шанувальники у відповідь засипали Нікітюк компліментами та вподобаннями її пікантного фото.



Струнка Леся Нікітюк у Туреччині / Instagram / @lesia_nikituk