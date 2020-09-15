Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отпуск в Турцию. Звезда получила возможность отдохнуть и провести время на полную. Заодно звезда демонстрирует и эротические фото в купальниках.

Популярная телеведущая Леся Никитюк на отдыхе имеет возможность демонстрировать свои длинные стройные ноги, позируя только в купальниках. Новое горячее фото звезда опубликовала на своей инстаграм-странице.

Горячее В бикини и леопардовой панаме: Леся Никитюк засветила ягодицы на отдыхе в Турции – фото

Леся Никитюк позировала на фоне бескрайнего моря в Турции, куда она отправилась в отпуск. Звезда сидела спиной к объективу за столом и раскрашивала картину. Фотография очаровательна. Отметим, что телеведущая проводит досуг на полную, ведь со стороны также стоит кальян.

Леся позировала в розовом купальнике. Сидя на стуле, она выгнула обнаженные стройные ноги. Длинные влажные волосы Никитюк эротично спадали на ее хрупкие плечи.

Звезда призналась, что обожает рисовать картины. А поклонники в ответ засыпали Никитюк комплиментами и лайками ее пикантного фото.



Стройная Леся Никитюк в Турции / Instagram / @lesia_nikituk