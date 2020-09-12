В отпуск телеведущая отправилась с родителями, однако это отнюдь не мешает ей фотографироваться в откровенных образах и в пикантных ракурсах. Леся Никитюк показала, как загорает на пляже в крошечном бикини.

Фото с отдыха в Турции Леся Никитюк опубликовала в инстаграм-профиле. Звезда знает, что обладает прекрасной фигурой, поэтому без колебаний щеголяет ею перед 3,5 миллионной аудиторией подписчиков.

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Ведущая загорала в черном бикини на тонких завязках, которое едва прикрывало интимные зоны ее тела. Как поклонница дерзких образов, Леся Никитюк не ограничилось только сексуальным купальником. Она выбрала леопардовую панаму в комплекте с сумочкой.

Знаменитость позировала лежа на гамаке, расположенного над голубой морской водой. Лицо в кадре она не показала, однако засветила стройные ножки и упругие подтянутые ягодицы. Изгибы сексуального тела ведущей взбудоражили 90 тысяч поклонников. В руках обольстительная Леся Никитюк держала чашку кофе, а в подписи отметила, что именно так выглядит релакс.



Леся Никитюк у бикини / Фото Instagram / @lesia_nikituk