У відпустку телеведуча відправилась з батьками, проте це аж ніяк не заважає їй фотографуватися у відвертих образах і з пікантних ракурсів. Леся Нікітюк показала, як засмагає на пляжі в крихітному бікіні.

Фото з відпочинку в Туреччині Леся Нікітюк опублікувала в інстаграм-профілі. Зірка знає, що має чудову фігуру, тому без вагань хизується нею перед 3,5 мільйонною аудиторією підписників.

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Ведуча засмагала у чорному бікіні на тонких зав'язках, яке ледь прикривало інтимні зони її тіла. Як прихильниця зухвалих образів, Леся Нікітюк не обмежилась лише сексуальним купальником. Вона обрала леопардову панаму в комплекті з сумочкою.

Знаменитість позувала лежачи на гамаку, який розміщений над блакитною морською водою. Обличчя у кадрі вона не показала, однак засвітила стрункі ніжки та пружні підтягнуті сідниці. Вигини сексуального тіла ведучої завели 90 тисяч прихильників. У руках зваблива Леся Нікітюк тримала горнятко кави, а у підписі зазначила, що саме так виглядає релакс.



Леся Нікітюк у бікіні / Фото Instagram / @lesia_nikituk