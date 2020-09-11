Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує підкорювати шанувальників, демонструючи бездоганну фігуру. Днями вона позувала у звабливій фотосесії, під час якої засвітила розкішні ніжки.

Леся Нікітюк належить до найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона не лише талановита ведуча, а й блогерка з понад 3-мільйонною аудиторією підписників у мережі інстаграм. Фоловери з нетерпінням чекають на її нові публікації і знаменитість, не зволікаючи, ділиться різноманітними кадрами.

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Нікітюк поширила у своєму фотоблогу еротичний кадр. Вона позувала перед камерою української фотографині Соні Плакидюк. Результатом сексуальної зйомки Леся вже встигла потішити фанатів.

Блогерка зображена на знімку у екстремально короткому джинсовому вбранні. Вона поєднала look із чорним взуттям. Проте найбільше на світлині привертає увагу її фігура. Від довгих струнких ніжок неможливо відвести погляд. Зірка вразила, вкотре показавши ідеальне тіло.

Біляве волосся Нікітюк вклала у легкі природні локони, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках і з акцентом на очах. Приголомшує також зухвалий та пристрасний погляд зірки. Еротичний образ телеведуча завершила стильною біжутерією.



Леся Нікітюк похизувалася довгими ніжками / Instagram / @lesia_nikituk