Успешная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает покорять поклонников, демонстрируя безупречную фигуру. На днях она позировала в обольстительной фотосессии, во время которой засветила роскошные ножки.

Леся Никитюк принадлежит к самым популярным женщинам в украинском шоу-бизнесе. Она не только талантливая ведущая, но и блогер с более чем 3-миллионной аудиторией подписчиков в сети инстаграм. Фоловери с нетерпением ждут ее новые публикации и знаменитость, не мешкая, делится разнообразными кадрами.

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Никитюк распространила в своем фотоблоге эротический кадр. Она позировала перед камерой украинского фотографа Сони Плакидюк. Результатом сексуальной съемки Леся уже успела порадовать фанатов.

Блогер изображена на снимке в экстремально коротком джинсовом наряде. Свой look она дополнила черной обувью. Однако больше всего на фотографии привлекает внимание ее фигура. От длинных стройных ножек невозможно отвести взгляд. Звезда поразила, в который раз показав идеальное тело.

Белокурые волосы Никитюк уложила в легкие естественные локоны, а на лице сделала макияж в нюдовых оттенках и с акцентом на глазах. Поражает также дерзкий и страстный взгляд звезды. Эротический образ телеведущая завершила стильной бижутерией.



Леся Никитюк похвасталась длинными ножками / Instagram / @lesia_nikituk