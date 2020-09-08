Народная любимица и телеведущая Леся Никитюк часто на телеэкранах меняет образы, поэтому знает, как выгодно выглядеть в кадре. Каждый новый кадр знаменитости доказывает, что она имеет невероятную фигуру. В легком мини-платье Леся Никитюк засветила стройные ноги и показала пример всем модницам.

Эффектная блондинка любит привлекать внимание публики. Ее личная страница в инстаграме насчитывает 3,5 миллиона подписчиков, поэтому звезда имеет большое количество фанатов, которые с нетерпением ждут новых кадров.

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В последней публикации знаменитость рассказала, что стала эксперткой шоу "Супер топ-модель по-украински". Она призналась, что всегда хотела попасть на съемки этого шоу, ведь любит смотреть эту программу по телевидению.

В роли эксперта трудно... Сердце разрывается, когда кто-то из участников покидает проект,

– отметила Леся Никитюк.

Телеведущая поблагодарила экспертов проекта за приглашение, а также украинского дизайнера Андре Тана за платье, в котором она была.

Для важной миссии судейства Леся Никитюк выбрала черное мини-платье украинского бренда ANDRE TAN с молочными воланами, которые выгодно подчеркивают худое тело, оставляя плечи обнаженными. Волосы телеведущая решила собрать в хвост, а на лице сделать естественный макияж.



Леся Никитюк надела платье украинского бренда ANDRE TAN / Instagram / @lesia_nikituk



Телеведущая появилась перед камерами в обольстительном образе / Instagram / @lesia_nikituk

Напомним, долгожданная премьера шоу состоится 16 октября. Ведущей модельного проекта стала постоянная мировая модель Алла Костромичова. Звездными экспертами, как всегда остались модельный скаут Сергей Никитюк и фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Четвертым экспертом в каждом выпуске будет новый гость из мира моды или шоу-биза.