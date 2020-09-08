Народна улюблениця і телеведуча Леся Нікітюк часто на телеекранах змінює образи, тож знає, як вигідно виглядати у кадрі. Кожен новий кадр знаменитості доводить, що вона має неймовірну фігуру. У легкій мінісукні Леся Нікітюк засвітила стрункі ноги та показала приклад всім модницям.

Ефектна білявка любить привертати увагу публіки. Її особиста сторінка в інстаграмі налічує 3,5 мільйони підписників, тож зірка має чималу кількість фанатів, які з нетерпінням чекають на нові кадри.

До теми "Супер топ-модель по-українськи": відома дата першого випуску шоу

В останньому дописі знаменитість розповіла, що стала експерткою шоу "Супер топ-модель по-українськи". Вона зізналася, що завжди хотіла потрапити на зйомки цього шоу, адже любить дивитися цю програму по телебаченню.

В ролі експерта важко… Серце розривається, коли хтось з учасниць покидає проєкт,

– зазначила Леся Нікітюк.

Телеведуча подякувала експертам проєкту за запрошення, а також українському дизайнеру Андре Тану за сукню, в якій вона була одягнена.

Для важливої місії суддівства Леся Нікітюк обрала чорну мінісукню українського бренду ANDRE TAN з молочними воланами, які вигідно підкреслюють худорляве тіло, залишаючи плечі оголеними. Волосся телеведуча вирішила зібрати у хвіст, а на обличчі зробити природний макіяж.



Леся Нікітюк одягнула сукню українського бренду ANDRE TAN / Instagram / @lesia_nikituk



Телеведуча постала перед камерами у звабливому образі / Instagram / @lesia_nikituk

Нагадаємо, довгоочікувана прем’єра шоу відбудеться 16 жовтня. Ведучою модельного проекту стала незмінна світова модель Алла Костромічова. Зірковими експертами, як завжди залишилися модельний скаут Сергій Нікітюк та фешн-фотографиня Соня Плакидюк. Четвертим експертом у кожному випуску буде новий гість зі світу моди або шоу-бізу.