Вже цієї осені відбудеться довгоочікувана прем’єра модельного шоу "Супер топ-модель по-українськи". Перший випуск особливого сезону відбудеться 16 жовтня о 19 годині на "Новому каналі".

Багато фанатів чекають на появу шоу, зйомки якого саме зараз тривають, адже це має бути по-справжньому особливий проєкт. Основна "фішка" нового сезону – повернення учасниць з минулих шести сезонів, йдеться на "Новому каналі".

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За словами ведучої шоу Алли Костромічової, дівчата повернулися на проєкт не тільки за перемогою, але й для того, щоб заявити про свою соціальну позицію на всю країну. Їх мета показати, що бути моделлю – значить не тільки добре виглядати, їздити по світу і заробляти гроші, але і змінювати цей же світ на краще.

Слоган "Суперсезону" – "Краса врятує світ". Якщо ви стежите за fashion-індустрією, то знаєте, що за допомогою одягу дизайнери і моделі транслюють ідеї, які турбують світ. Це – екологія, захист тварин, гендерна рівність, толерантність, світ,

– зазначила Алла Костромічова.

Кожна учасниця в новому сезоні транслюватиме світу власні переконання, яких вона дотримується. До прикладу, трансгендерна модель Софі Берідзе буде відстоюватиме гендерну рівність. Вікторія Рогальчук виступатиме за захист тварин, модель Саша Литвин виступає за захист екології та усвідомлене споживання.

Учасниці шоу – лідери думок в інстаграмі. За їхніми особистими сторінками стежать тисячі прихильників, тож тепер їхньою місією є принести свій внесок у порятунок нашої планети, транслюючи своїй аудиторії соціально важливі речі.

Що цікаво, зірковими експертами, як завжди залишилися модельний скаут Сергій Нікітюк та фешн-фотографиня Соня Плакидюк. Четвертим експертом щотижня запрошуватимуть нового гостя зі світу моди або шоу-бізу. Відомо, що в першому випуску модельного шоу участь взяв український телеведучий Сергій Притула.