Американська знаменитість Кортні Кардашян обожнює фотосесії в різноманітних купальниках. Тому вона часто ділиться ними з шанувальниками і розбурхує їх уяву. Цього разу Кортні похизувалась бездоганними формами в бікіні.

Американська знаменитість, зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні Кардашян полюбляє відпочинок на природі, а особливо біля моря чи океану. На дозвіллі жінка робить фотосесії в різноманітних купальниках, а згодом ділиться провокативними кадрами в інстаграмі. Цього разу вона опублікувала еротичні знімки на човні.

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Корнті поділилась світлиною, де вона позує на тлі зелених пагорбів та водойми. Вона розслаблено лежить на човні у синій панамі та задумливо дивиться вдалечінь. Жінка обернулась до камери та засвітила сексуальні груди та плоский живіт у рожевому бікіні.

Також зірка звабливо витягнула стрункі ноги та продемонструвала еротичні стегна. Мокре волосся, що спадає на плечі, додає фото особливої перчинки.

У підписі до фото Кортні зазначила, що роздумує над бажанням зануритися у воду ще раз.

Зірка часто публікує звабливі фото і тішить ними фанатів, тому й цей еротичний кадр на човні набрав близько двох мільйонів вподобань від шанувальників.



Спокуслива Кортні Кардашян / Instagram / @kourtneykardash