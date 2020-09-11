Американская знаменитость Кортни Кардашян обожает фотосессии в разнообразных купальниках. Поэтому она часто делится ими с поклонниками и будоражит их воображение. На этот раз Кортни похвасталась безупречными формами в бикини.

Американская знаменитость, звезда реалити-шоу" Семейство Кардашян " Кортни Кардашян любит отдых на природе, а особенно у моря или океана. На досуге женщина делает фотосессии в разнообразных купальниках, а впоследствии делится провокационными кадрами в Инстаграме. На этот раз она опубликовала эротические снимки на лодке.

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Корнти поделилась фотографией, где она позирует на фоне зеленых холмов и водоема. Она расслабленно лежит на лодке в синей панаме и задумчиво смотрит вдаль. Женщина повернулась к камере и засветила сексуальную грудь и плоский живот в розовом бикини.

Также звезда обольстительно вытянула стройные ноги и продемонстрировала эротичные бедра. Мокрые волосы, спадающие на плечи, придают фото особой перчинки.

В подписи к фото Кортни отметила, что раздумывает над желанием окунуться в воду еще раз.

Звезда часто публикует обольстительные фото и радует ими фанатов, поэтому и этот эротический кадр на лодке набрал около двух миллионов лайков от поклонников.

Соблазнительная Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash