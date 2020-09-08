Скандальные сестры Кардашян: Ким, Кортни и Хлои привлекли сеть новым совместным фото. Женщины снялись в откровенной фотосессии и продемонстрировали стройные ноги.

Сестры Кардашян, участницы реалити-шоу "Семейство Кардашян", Ким, Кортни и Хлои снялись в новой фотосессии. Ее роскошные результаты Ким опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Женщины предстали в соблазнительных образах в похожих атласных платьях. Ким позировала в зеленом, Кортни в красном, а Хлои в синем. Платья были раздельными: сверху топ на тонких бретелях, где одно плечо прикрывала ткань. А юбки имели длинные разрезы к бедрам. Они удачно подчеркивали пышные формы и стройные ноги сестер.



Сестры Кардашян в атласных платьях / Instagram / @kimkardashian

Образы знаменотостей дополнял яркий макияж с красно-коричневыми тенями и коричневой помадой. Их фото уже заворожили сеть и собрали почти два миллиона лайков.

Фотосессия была проведена в честь запуска духов, флаконы которых символизируют каждую из трех сестер. Также они изготовлены в тех же цветах, что и их наряды.

Каждый из оттенков драгоценных камней – рубин, изумруд и сапфир – уникален для каждой сестры и имеет символическое значение, к которому мы действительно стремились и которое вдохновляло,

– подписала фотографию Ким.



Сестры Кардашян в атласных платьях / Instagram / @kimkardashian