Скандальні сестри Кардашян Кім, Кортні та Хлої захопили мережу новим спільним фото. Жінки знялися у відвертій фотосесії та продемонстрували стрункі ноги.

Сестри Кардашян, учасниці реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", Кім, Кортні та Хлої знялись в новій фотосесії. Її розкішні результати Кім опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Жінки постали в спокусливих образах у схожих атласних сукнях. Кім позувала в зеленій, Кортні в червоній, а Хлої в синій. Сукні були роздільними: зверху топ на тонких бретелях, де одне плече прикривала тканина. А спідниці мали довгі розрізи до стегон. Вони вдало підкреслювали пишні форми та стрункі ноги сестер.



Сестри Кардашян в атласних сукнях / Instagram / @kimkardashian

Образи знаменотостей доповнював яскравий макіяж з червоно-коричневими тінями та коричневою помадою. Їхні фото вже заворожили мережу та зібрали майже два мільйони вподобань.

Фотосесія була проведена на честь запуску парфумів, флакони яких символізують кожну з трьох сестер. Також вони виготовлені в тих самих кольорах, що й їх вбрання.

Кожен з відтінків дорогоцінного каміння – рубін, смарагд і сапфір – унікальний для кожної сестри і має символічне значення, до якого ми дійсно прагнули і яке надихало,

– підписала світлину Кім.



Сестри Кардашян в атласних сукнях / Instagram / @kimkardashian